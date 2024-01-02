陽明交大籌設高雄分部 114年招半導體及AI碩博士生

高雄市長陳其邁及陽明交大校長林奇宏今天共同宣布，陽明交通大學將到高雄設置分部，招收半導體及AI產業碩博士生，以提供高雄半導體及AI產業高階人才，預計114學年度開始招生。

高市府今天舉行國立陽明交通大學高雄分部籌設正式啟動記者會，宣布陽明交通大學將到高雄設置分部，陳其邁、林奇宏及宏碁創辦人施振榮等人出席。

陳其邁說，感謝陽明交大願意到高雄籌設分部，對未來半導體、AI人工智慧等產業，在人才培育、產業創新及產學合作等領域，都有極大助益，也對翻轉高雄成為科技大城是大利多，且選址近高鐵左營站，對吸引國際產業合作也有幫助。

林奇宏說，高雄分部籌設進展速度快，展現市府辦事效率；陽明交大前往南部，有2個重要目的，第一就是培養頂尖人才，希望能做些突破性研發，另外，就是配合國家政策進行人才培育，要分短中長期不同面向努力，並考慮地域平衡。

林奇宏表示，高雄充滿各種機會及量能，配合國家新南向政策及南部地區產業需求，陽明交大責無旁貸，也感謝市府給予機會；他並提及自己與陳其邁是小學同學，有機會在高雄一起努力、共同發展，是非常令人欣喜的願景。

市府經發局長廖泰翔說，陽明交通大學高雄分部的設立，可挹注高雄地區高科技產業人才庫，使高雄成為台灣AI、半導體產業人才培育的樞紐重要助力，與高雄在地產業連結，加速高雄成為科技創新引領者。

經發局發布新聞稿表示，市府與陽明交大簽訂合作協議書，提供現有高雄蓮潭會館、公務人力發展中心，作為陽明交大高雄分部校址，培育產業高階人才。

陽明交大高雄分部校址面積2公頃，總樓地板面積3萬4094平方公尺，符合教育部設置分部規定，且離高鐵站僅1.7公里、車程4分鐘，離台積電僅3公里，有15間專業會議室、500人國際會議廳、1000人大型會展廳。

陽明交大高雄分部將新設產學共育人才學院及產學聯合研發中心，培養AI、半導體產業及ESG高階人才，預計114學年度開始招生。