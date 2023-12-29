校長任滿 趙涵㨗家族將捐東華1000萬

國立東華大學校長趙涵㨗兩任屆滿，下月即將卸任回任教授，他昨說，對學校深有感情，個人及家族從2017起陸續捐款給東華，已達92萬2950元，經過與家人討論，將從明年起，分年捐款，總計會捐出1000萬元給學校國際紅學研究中心，用以推動華、英語言教育、紅學研究、國際招生等。

趙涵㨗出身教育世家，父親趙金祁曾任中山大學校長、師大教授，母親林碧楨曾是台北市立大學前身台北市立師範專科學校教授，姊弟3人除大姊趙涵英在資策會工作，二姊趙涵華長年在美國教授華語文。

一家5口有4人都投身杏壇，作育英才無數，他笑談，以前家裡接到電話要找「趙教授」，都得問清楚，到底要找哪一個趙教授？

趙涵㨗以父母之名成立祁楨獎學金，因二姊趙涵華2年前辭世，享年61歲，去年再設置趙涵華博士華語文教育獎學金。此外，他是東華大學電機系榮譽講座教授，也取大姊名字設置「英㨗」獎學金，供電機、資工兩系優秀學生申請。

他以獎學金延續家人一輩子投身教職，栽培人才的志業，還向企業界募得500萬元，將另設獎學金提供清寒學生精進語言能力。

趙涵㨗表示，自己親身參與東華草創，看著學校一路成長茁壯，對校園一草一木都有極深厚的情感，即將卸任，不減愛學校的心，將以家族之力，持續支持東華大學，期許學校愈來愈好。