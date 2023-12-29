聽新聞
test
0:00 / 0:00

校長任滿 趙涵㨗家族將捐東華1000萬

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
東華大學校長趙涵㨗（右）一家5口，有4人都是趙教授。左起為大姊趙涵英、二姊趙涵華、父親趙金祁、母親林碧楨。圖／趙涵㨗提供
東華大學校長趙涵㨗（右）一家5口，有4人都是趙教授。左起為大姊趙涵英、二姊趙涵華、父親趙金祁、母親林碧楨。圖／趙涵㨗提供

國立東華大學校長趙涵㨗兩任屆滿，下月即將卸任回任教授，他昨說，對學校深有感情，個人及家族從2017起陸續捐款給東華，已達92萬2950元，經過與家人討論，將從明年起，分年捐款，總計會捐出1000萬元給學校國際紅學研究中心，用以推動華、英語言教育、紅學研究、國際招生等。

趙涵㨗出身教育世家，父親趙金祁曾任中山大學校長、師大教授，母親林碧楨曾是台北市立大學前身台北市立師範專科學校教授，姊弟3人除大姊趙涵英在資策會工作，二姊趙涵華長年在美國教授華語文。

一家5口有4人都投身杏壇，作育英才無數，他笑談，以前家裡接到電話要找「趙教授」，都得問清楚，到底要找哪一個趙教授？

趙涵㨗以父母之名成立祁楨獎學金，因二姊趙涵華2年前辭世，享年61歲，去年再設置趙涵華博士華語文教育獎學金。此外，他是東華大學電機系榮譽講座教授，也取大姊名字設置「英㨗」獎學金，供電機、資工兩系優秀學生申請。

他以獎學金延續家人一輩子投身教職，栽培人才的志業，還向企業界募得500萬元，將另設獎學金提供清寒學生精進語言能力。

趙涵㨗表示，自己親身參與東華草創，看著學校一路成長茁壯，對校園一草一木都有極深厚的情感，即將卸任，不減愛學校的心，將以家族之力，持續支持東華大學，期許學校愈來愈好。

東華大學 台北市立大學 捐款

延伸閱讀

全家都是教授 東華校長趙涵㨗任滿將與家族捐千萬助校

註冊率全國最低！高苑科大曝真相 台鋼挹注4.8億扭頹勢

誠意十足 台灣扶輪教育基金會移師台東頒發獎學金

錄取率僅2.8%...南投女學霸錄取哈佛大學 還獲百萬獎學金

相關新聞

跌破淹水線 19校註冊率不到6成

教育部昨公布一一二學年各大專校院新生註冊率，共有十九所未達六成「淹水線」，與去年持平，其中高苑科大今年六月才因台鋼集團入...

52碩博班新生掛零 台大有5個

教育部昨公布一一二學年各大專校院新生註冊率，除了有十九所大專校院新生註冊率未達六成外，若以個別來看，共有五十二個碩博士班...

校長任滿 趙涵㨗家族將捐東華1000萬

國立東華大學校長趙涵㨗兩任屆滿，下月即將卸任回任教授，他昨說，對學校深有感情，個人及家族從2017起陸續捐款給東華，已達...

全家都是教授 東華校長趙涵㨗任滿將與家族捐千萬助校

國立東華大學校長趙涵㨗兩任屆滿，下個月即將卸任，卸任前夕宣布，他本人及其家族，連同先前已捐出的92萬餘元，餘下5年將分期...

教團：19校恐有退場危機

一一二年大專院校新生註冊率出爐，全國私校工會指出，即便大專校院已寄存名額已達九千個，仍有十九校新生註冊率仍未達六成，結果...

推動社宅AI智慧營建！中市府與逢甲大學簽定合作意向書

公共工程興建目前面臨營建業的缺工問題，台中市政府今(28)日與逢甲大學及邏數公司，簽署「智慧營建之AI現場施工機器人」合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。