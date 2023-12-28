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大葉大學今年註冊率低於五成 校方強調財務體質健全：會做系所調整

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學上個月「水循環再利用系統」SDGs校園實踐場域揭牌啟用，並攜手七十多所彰化縣中小學，共組「永續策略聯盟」，提供學生戶外教學場域。資料照／記者林宛諭攝影
大葉大學上個月「水循環再利用系統」SDGs校園實踐場域揭牌啟用，並攜手七十多所彰化縣中小學，共組「永續策略聯盟」，提供學生戶外教學場域。資料照／記者林宛諭攝影

教育部今年上午公告112學年大學新生註冊率，彰化縣大葉大學註冊率不到五成，大葉大學發出聲明表示，近年受到少子女化衝擊，學校規模縮小，部分系所或學制招生不理想，但絕對不會影響學校辦學品質，將進行系所調整，強化競爭優勢，且學校財務體質相當健全，請家長與同學放心。

教育部今天上午於「大專校院校務資訊公開平台」公布112學年各校新生註冊率，大葉大學註冊率47.87%，也引發關注。

大葉大學表示，雖然近年部分系所或學制招生不理想，但學校持續投注經費，提供高品質的學習環境，也將針對社會需求與產業趨勢，進行系所調整，強化競爭優勢。註冊率只是眾多指標其中之一，學校累積了厚實的辦學口碑與財務實力，根據「遠見」雜誌對全國私立大專院校財務穩健狀況的調查分析，大葉大學高居第21名，是彰投雲嘉地區財力最雄厚的私立大學。

校方指出，大葉大學自創校以來，致力於師徒傳承、產學合作、國際交流，透過創新教學與實作學習，強化學生跨領域能力和就業競爭力，培養學生成為新時代尖端人才。學校建置了鍍膜研發基地、美粧品與醫美特色研發基地、製茶技術暨產品研發基地、高齡長照與智慧輔具研發基地、人工智慧研發基地、輕量化電動載具研發基地、保健食品研發基地七大特色研發基地，幫助學生學用合一。更與超過兩百所世界名校合作，提供國際師資、雙聯學位、交換留學、海外實習等機會，協助學生打造國際移動力，接軌全球就業市場，學生念一所大學就能享有多國學習資源，不論升學還是就業，都是炙手可熱的人才。

大葉大學 註冊率 財務

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