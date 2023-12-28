全家都是教授 東華校長趙涵㨗任滿將與家族捐千萬助校

國立東華大學校長趙涵㨗兩任屆滿，下個月即將卸任，卸任前夕宣布，他本人及其家族，連同先前已捐出的92萬餘元，餘下5年將分期捐款，湊足千萬元，捐贈東華大學栽培學生，相當於將8年教授薪水全數捐出。

趙涵㨗出身教育世家，父親趙金祁曾任中山大學校長、師大教授，母親林碧楨曾是台北市立大學前身台北市立師範專科學校教授，姐弟3人除大姊趙涵英在資策會工作，二姊趙涵華長年在美國教授華語文，一家5口有4人都投身杏壇，作育英才無數。他笑談趣事，以前家裡接到電話要找「趙教授」，都得問清楚，到底要找哪一個趙教授？

東華大學成立於1994年，趙涵㨗當年3月就來到籌備處，2016年回到東華擔任校長，兩任8年來，致力提升東華大學的國際化及教學研究品質，東華多次入選世界大學排名，今年６月英國泰晤士報高等教育特刊公布「大學影響力排名」，以17項聯合國永續發展指標評估，東華在全台45所大學排名第10 ，世界近1500間大學校名第301到400名，進步近100個名次。

即將回任教授，趙涵㨗表示，他對學校深有感情，個人及家族從2017起陸續捐款給東華，已達92萬2950元，經過與家人討論，將從明年起，分年捐款，總計會捐出1000萬元給學校國際紅學研究中心，用以推動華、英語言教育、紅學研究、國際招生等。

趙涵㨗以父母之名成立祁楨獎學金，因二姊趙涵華2年前辭世，享壽61歲，去年再設置趙涵華博士華語文教育獎學金。此外，他是東華大學電機系榮譽講座教授，也取大姊名字設置「英捷」獎學金，供電機、資工兩系優秀學生申請，以獎學金延續家人一輩子投身教職，栽培人才的志業。他還向企業界募得500萬元，將另設獎學金提供清寒學生精進語言能力。