清大校園辦不了候選人座談 清大生將上書校長陳情

清華大學國際關係自主學習小組學生今晚在新竹市Stars美學館舉辦副總統候選人與新竹青年兩岸與外交政策座談會，邀來國民黨副總統候選人趙少康與青年座談，由於場地租借一波三折致學生只能轉往校外籌辦。主辦學生認為大學阻止學生借用場地辦理候選人座談，反而是有失中立精神，之後將上書清大校長高為元陳情。

趙少康今晚到新竹市與青年座談，與會民眾連同學生、媒體約近百人。趙少康事前發出的公開行程名稱為「清華大學兩岸與外交政策座談」，但實際上場地不在清華大學內，是位於新竹市民權路上的Stars美學館，趙致詞時肯定清大學生雖然找場地一波三折，但展現擇善固執的勇氣。

主辦青年座談的單位為國立清華大學國際關係自主學習小組，小組代表、大四學生周永秦表示，小組是清大校內學生自籌的組織，由各不同科系、不同年級的學生組成，一起修讀國際關係這門學科，2017年成立至今，平時除了組織讀書會也會自行規畫校外參訪，參訪政府單位、國外駐台代表處等。

因應2024總統大選即將到來，小組學生發起籌辦副總統候選人與新竹青年兩岸與外交政策座談會，周永秦說，趙少康場次原本敲定辦在12月11日晚上，希望辦在清大校內，但校方表示清大歷來就有不讓候選人進校內的傳統，因此不能在學校辦理。後來轉往校外找場地也曾跟交大學生會合作，但都因為場地方的一些考量，最後作罷。

「我們的立意並沒有政治考量，但最後都因為其他人認為的政治考量，吃了閉門羹。」周永秦無奈表示，實際上同樣在12月11日當周，政治大學在校內先後舉辦了三場三個政黨副總統候選人的座談會；台北大學也舉辦了柯文哲、蕭美琴的座談會。那為何清交大不行呢？

周永秦表示，他們接收到的說法是，教育部今年9月22日亦發有公函致各公私立大專校院，由於中央選舉委員會9月12日發布選舉公告，學校人員於選舉期間均應嚴守教育及行政中立，各機關首長或主管人員於選舉期間應禁止政黨、公職候選人或其支持者之造訪活動，公務人員非因職務之需要，亦不得動用行政資源。

然而，銓敘部2010年12月29日部法二字第0993286422號書函便明文規定，各級學校秉持公平公正處理原則，將學校場地租借予政治團體或公職候選人，尚不違反公務人員行政中立法之規定。周永秦表示，也就是說學生團體租借場地，應該沒有問題，認為大學若阻止學生借用場地辦理候選人座談，是不是反而有失中立精神呢？