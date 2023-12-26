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義大醫療展現醫療軟實力 為密克羅尼西亞培育醫衛人才

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
義大醫療遠赴密克羅尼西亞培育當地醫衛人才不遺餘力。記者蔡世偉／翻攝
義大醫療遠赴密克羅尼西亞培育當地醫衛人才不遺餘力。記者蔡世偉／翻攝

義大醫療積極配合外交部及衛福部國際合作組等政府單位政策，自2013年起與義守大學共同致力於學士後醫學系外國學生專班的訓練，協助友邦如帛琉、馬紹爾以及吐瓦魯等太平洋島國，培養具國際醫療水準與服務熱忱的國際人才，提升醫療服務品質。近幾年與我國保持友好關係的密克羅尼西亞，雖然沒有邦交，但兩國在醫療合作上，也開始密切交流，展現我國醫療實力。

密克羅尼西亞聯邦是位於西太平洋的島嶼國家，醫療資源短缺，因此發展醫學教育和醫療服務刻不容緩。密克羅尼西亞學院與義大醫療商討合作方案，最先以教學義診為主軸，2019年起由義大醫療派遣頂尖醫療團隊前往密國為當地居民提供相關課程，進行深度指導。

疫情期間，義大醫療也沒中斷與密國醫事人員及學生交流，持續以線上課程的方式培訓。今年，義大醫療特別導入了家醫科團隊，與牙科團隊共12名醫師辦理35場相關課程，現場指導當地醫療人員及學生共計365人次。此計畫也今年獲得外交部計畫補助，鼓勵義大醫療持續培育國際醫衛人才。

義大表示，除了國際合作，目前也有不少友邦國家對醫療服務有熱忱的學生，來到義守大學學士後醫學系外國學生專班，未來也會保持開放態度尋求國際合作，以維持長期穩定之衛生合作及外交友好關係，攜手國際社會共建更具韌性的醫衛體系為目標，將我國的醫療軟實力向外推廣。

義大醫療遠赴密克羅尼西亞義診，也培育當地醫衛人才。記者蔡世偉／翻攝
義大醫療遠赴密克羅尼西亞義診，也培育當地醫衛人才。記者蔡世偉／翻攝

義大 密克羅尼西亞 醫學

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