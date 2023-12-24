壓倒性過關 台大通過設立國際政經學院

台大擬設國際政經學院，不過屢遭質疑恐會讓政治力有機會介入，不過台大昨校務會議上再度提案，校方承諾產學會由專任教師組成，產業參與也不會主導營運方向，也不會侵犯大學自治等，最終以一一一比五票，壓倒性通過國際政經學院議案，計畫書將提報教育部審議。

不過台大社科院長蘇宏達認為，社科院已在從事國際政治研究，目前需更多資源，而非成立疊床架屋的學院；再者，學院以十年期為規畫，若十年後企業資金不再投入，屆時老師、學生又該如何處理；新聞研究所教授林照真也談到，學院監督會、管理會均設有五名政府代表，「一定會受到政府代表影響。」

校務研究辦公室主任朱曉萍指出，學院積極與國際名校合作，除上次校務會議已公告的早稻田大學、西北大學外，近期也與哈佛大學甘迺迪學院重要學者、費正清研究中心相關學者建立溝通管道。

研究生協會長黃種賢表示，前次會議中提出數個對政經學院恐侵害大學法的擔憂，且憂心企業界對教師聘用產生影響。但校方已承諾產學會由專任教師組成，亦補足合作意向書。

陳文章強調，政府單位僅屬功能性代表，所有依照創新條例設置的學院都有納入。計畫書經過校內外專業審查，未來送至教育部後會再依專家意見修正。朱曉萍則說，最快明年二月後獲得同意，二○二五年開辦碩士學位學程，逐步拓展。