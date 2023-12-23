台大畢業證書改版刪除民國紀年 管中閔回應了

國立台灣大學今（12/23）舉行校務會議，討論台大新版畢業證書。由於有教授不滿中華民國紀年於證書上被刪除，台大校長陳文章則指出，畢業證書改版是於管中閔校長任內即開始討論，管中閔則透過臉書表示，任內只討論如何在畢業證書上增列校學士跨領域資格，並未涉及其他內容。

社科院院長蘇宏達表示，台大新版畢業證書經校長陳文章核定、中英文並列，卻刪除了中華民國紀元，校長應立即說明並改正，不是藉此將中華民國自畢業證書上抹除。

陳文章今則回應，畢業證書改版從管中閔校長任內便啟動，在於當時學生曾反應，畢業證書分中英文兩張很麻煩，盼改為一張。上任後行政會議經2次討論，於今年8月29日由註冊組提出數個修正版本，才由行政會議代表選定其中一種。

管中閔則透過臉書表示，任內因推動「校學士」，而討論過如何在畢業證書上增列此一跨領域資格，但此一討論並未涉及其他內容。

台大稍早也再發出聲明指出，畢業證書改版作業，自管中閔前校長任內即開始討論，起因是當時學生反映希望能將中英文畢業證書整合為一張，較為方便，過往中文版畢業證書為民國紀年；英文版畢業證書則為西元紀年，但中英文若同列於一張證書中，內容甚多，印製空間不足。

台大表示，因此2023年8月底時，由各學院院長與一級主管參加的行政會議上，共同討論後選出只保留原先英文畢業證書中的西元紀年版本，方便畢業證書在國外使用。此事並非陳文章校長個人決定，也與政治完全無涉。