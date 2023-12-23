台大校長喊話3總統候選人 陳文章：應提出完整高教政策

國立台灣大學今天召開校務會議，於會上通過國際政經學院等議案。校長陳文章會後接受媒體聯訪，他也建議，明年初即將進行總統大選，但目前尚未看到候選人提出完整的高教政策，希望3陣營的總統候選人，能對高等教育提出完整發展策略。

陳文章表示，台灣最重要的是人才，高階人才教育沒做好對人才培育肯定有影響，希望總統候選人均能對高等教育提出完整策略，「我個人真的非常希望」。未來若欲討論資源、政策鬆綁，也非常樂意參與討論，願跟其他大學一同建言。

台大校友會文化基金會下午也舉行2023高等教育改革論壇。台大前校長陳維昭建議，政府應該規畫8000億高等教育前瞻計畫，全面改善高等教育體質，先趕緊救急。

陳維昭也指出，隨後政府應修法增加、穩定教育財源，如要求中央政府教育經費不得低於國民生產毛額6%，或高等教育經費成長率不得低於經濟成長率。行政院馬上可以成立高教宏觀規畫2.0，也一同召開高教國是會議。

北藝大教務長林劭仁也說，國家應將大學視為重大基礎建設，面臨高教資源嚴重不足、國際競爭力衰退與治理困境，大學已是用最少的資源做大最大的效益，建議還是要落實學費調整機制，由政府鼓勵民間產業投入資源，並修法穩定教育財源。

林劭仁也說，且為維護招生品質，因應少子化，大學應隨高中畢業人數調整招生總量，縮小規模並調降生師比。也鼓勵大學整合「公私併」，或嘗試讓私校轉為公立大學附屬非營利法人機構，進行外推廣教育、外籍生國際學院等。