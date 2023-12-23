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影／成大學生釋放平流層高空氣球 投入太空任務初體驗

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
成大太空所研究生釋放平流層高空氣球，投入太空任務初體驗。記者周宗禎／攝影
成大太空所研究生釋放平流層高空氣球，投入太空任務初體驗。記者周宗禎／攝影

成功大學今年新設太空系統工程研究所，「太空任務與系統設計」課程師生經一學期努力，4組探空氣球任務通過飛行審查，取得軍方及民航局許可釋放，攜帶學生設計製作儀器預估至少飛到平流層、達到25到30公里高空，在1到3小時左右任務監測實驗後，氣球將依照預測氣流軌跡墜落太平洋。

成大太空系統工程研究所副所長吳志勇表示，太空任務通常耗時數年且所費不貲，要在短時間內做到理論與實務兼顧是很大挑戰。太空系統工程所師生短短一學期，就能實作探空氣球、比照衛星與火箭任務，逐步訓練與實踐飛行、地面單元等不同太空系統工程與繁複任務設計。是非常不易的知識學習旅程。

下漢民太空科技中心主任陳炳志指出，仲其宇、彭彥銘、林冠廷等26名該所不同年級研究生分成四組，針對測量高空汙染、臭氧、光敏電阻、遙測控制等不同主題設計探測器材、隨著灌注氦氣的高空氣球升到一定高度收集相關數據，歸納理解後提出研究報告。活動還邀請南科實中等高中學生來見習。

成大太空所研究生釋放平流層高空氣球，投入太空任務初體驗。記者周宗禎／攝影
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成大太空所研究生釋放平流層高空氣球，投入太空任務初體驗。記者周宗禎／攝影
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成大太空所研究生釋放平流層高空氣球，投入太空任務初體驗。記者周宗禎／攝影
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