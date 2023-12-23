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國際設計競賽 亞大連獲10年高教第一

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
亞大獲教育部國際設計競賽全國第一名，亞大校長蔡進發（前排右二）與領獎師生合影。圖／亞大提供
亞大獲教育部國際設計競賽全國第一名，亞大校長蔡進發（前排右二）與領獎師生合影。圖／亞大提供

教育部「鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽」昨天舉行頒獎典禮，亞洲大學有八十二人次、卅三件作品，榮獲德國紅點、德國iF、紐約藝術指導協會年度獎等大獎，獲得教育部頒發一○二萬五千元獎金，名列全國第一，且連續十年奪高教體系之冠。

教育部「設計戰國策計畫」發起人、亞大視傳系講座教授林磐聳表示，教育部鼓勵台灣學生參加藝術與設計類國際競賽迄今十八年，選定全球五十九項國際設計競賽為標的，累積六十一校參與，獲獎作品一七四六件。如德國iF、紅點設計獎、美國紐約ＡＤＣ等大獎，台灣學生都是得獎常客。

亞大今年獲獎卅三件作品中，視傳系學生張振翔、歐柏誠、黃聖雯、陳映萱的「ATTABU」作品，以亞大所在地、台中霧峰在地香米釀酒創意，與設計神仙文化包裝結合，形塑在地創生，榮獲美國紐約ＡＤＣ設計銀獎。

數媒系學生陳郭益的「365days台灣美食日曆」作品，連奪iF等廿項國際大獎。他以傳統手撕日曆結合插圖，展示台灣美食涵義；視傳系學生蔣靜萱的「停止盜獵」作品，以反諷人類非法販賣動物行徑，獲墨西哥國際海報雙年展三等獎。

亞大校長蔡進發表示，亞大鼓勵學生參加國際競賽，已連續十年獲高教體系第一名，且榮登國際設計名校排名，亞大學生在國際競賽的好表現，也會展現在畢業後的職場成就。

教育部 紐約

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