中原大學獲莫內計畫補助3萬歐元 將開10門課讓學生接軌國際

全球高等教育及研究機構激烈競逐歐洲聯盟官方支持的「莫內計畫」，公布新年度獲補助名單，由中原大學設計學院、工學院、商學院及通識教育中心多位教師共同規畫的課程模組，從全球高校評比中脫穎而出獲選通過，2023年全國僅有2所大學通過申請。中原大學將獲得3萬歐元補助，並於2024年正式啟動相關課程與活動，讓學生與國際接軌。

歐洲聯盟為推廣全球歐盟研究並促進與各國學術界和公民社會交流合作，透過在全球重要學府建立相關課程模組、講座、教研中心、國際合作等機制，以達到推展歐盟相關理念目的，「莫內計畫」開放全球各大學和研究機構申請，競爭十分激烈。

中原大學在歷經3年的研究及籌畫，提出課程模組「遵循歐盟政策加強文化遺產與永續發展目標策略的融合」，特色在於以全人教育精神發揚歐盟獨特人文社會理念，並結合永續發展策略。課程著重3大面向包括歐盟文化遺產與城市地景、歐盟文化與社會發展、歐盟文化與永續環境。

計畫主持人、建築系教授林曉薇表示，本計畫在校長李英明及國際長魏大欽號召下，中原建築系、地景建築系、環工系、土木系及通識中心等多個單位通力合作，共規畫10門歐盟相關課程，其中包括2門海外工作坊，對於提升學生國際視野大有幫助。