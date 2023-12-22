台生分享兩岸大學宿舍5大差別 大陸「洗澡要插卡」讓眾人一致力挺

台灣有不少學子會到中國大陸求學，但即使語言相通，一些文化和生活習慣還是有所不同。有網友在Dcard分享一位在大陸讀書的台灣大學生影片，介紹兩岸大學宿舍的5大差別，其中洗澡要付錢這件事讓眾人最有感。

影片中首先提到「蚊帳」，每個床鋪位置都有裝設支架，讓學生可以綁蚊帳，但在台灣卻沒什麼看過。第二個是「掃碼洗衣」，不管是洗衣或烘衣，只要用微信或支付寶掃一掃，馬上就可以下單，不需要準備零錢，更方便的是衣服什麼時候洗好，都會在微信上通知，讓學生可以放心做其他事情。

第三點是「洗澡要插熱水卡」，從影片中看到浴室裡每個隔間都有裝設一台插卡機，洗澡前要先插「熱水卡」，而且洗一次澡要1元人民幣，約新台幣4元左右，讓這名台灣大學生覺得不方便又浪費錢。第四點「刷臉」，這名大學生說進出校園都要刷臉，這樣就不需要像台灣要帶一堆卡。第五點「點外送」，校園裡有設置外送櫃，學生不用跟外送員約時間取餐，對方只要把餐點放在櫃子裡，學生再自行去掃碼開櫃取餐，相當方便。

對於洗澡洗衣要付錢，多數人都表示贊成，「使用者付費，沒毛病」、「收費的部分，滿多國家廁所也要收費不是嗎？」、「正常啊～你去歐洲國家上廁所大多也要付費」、「感覺這樣很正確耶，既可以杜絕浪費，又可以讓收費透明」、「使用者付費，支持啊，還能減少浪費」。

不少過來人也分享經驗，「有時候飲水機熱水也要（錢），可是在他們東北地區不一定每天洗澡，冬天零下20幾度，很難每天洗」、「那個卡的使用額度好像有上限，有人會忘記拔，但一次最多扣款應該是不會超過5塊人民幣」、「他們連抽衛生紙都要微信掃碼做任務」、「洗澡那個是為了不讓你洗太久以及不要浪費水喔！中國人口真的太多了，大家課也很滿，所以尖峰期洗澡幾乎每天都要排長長隊伍，洗澡計時付費我覺得蠻不錯的」、「日本也有喔，一次200日幣可以用10分鐘，我的學校全部都是單人宿舍，所以房租一樣貴，另外還有公共澡堂，可以泡澡的那種，一次300日幣」。