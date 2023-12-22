快訊

今年資遣通報人數多2萬、半導體退保最多 裁員潮來了？

少子化學生招不滿 老牌私校「迷你班」撐不住併系求生

漁民撈起2kg黃色怪魚！鑑定後竟是珍貴「海中土豪金」直呼賺翻：身價上看6位數

台生分享兩岸大學宿舍5大差別 大陸「洗澡要插卡」讓眾人一致力挺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在大陸求學的台灣大學生，自拍影片分享兩岸大學生宿舍的五大差別。 圖擷自Youtube影片
一名在大陸求學的台灣大學生，自拍影片分享兩岸大學生宿舍的五大差別。 圖擷自Youtube影片

台灣有不少學子會到中國大陸求學，但即使語言相通，一些文化和生活習慣還是有所不同。有網友在Dcard分享一位在大陸讀書的台灣大學生影片，介紹兩岸大學宿舍的5大差別，其中洗澡要付錢這件事讓眾人最有感。

影片中首先提到「蚊帳」，每個床鋪位置都有裝設支架，讓學生可以綁蚊帳，但在台灣卻沒什麼看過。第二個是「掃碼洗衣」，不管是洗衣或烘衣，只要用微信或支付寶掃一掃，馬上就可以下單，不需要準備零錢，更方便的是衣服什麼時候洗好，都會在微信上通知，讓學生可以放心做其他事情。

第三點是「洗澡要插熱水卡」，從影片中看到浴室裡每個隔間都有裝設一台插卡機，洗澡前要先插「熱水卡」，而且洗一次澡要1元人民幣，約新台幣4元左右，讓這名台灣大學生覺得不方便又浪費錢。第四點「刷臉」，這名大學生說進出校園都要刷臉，這樣就不需要像台灣要帶一堆卡。第五點「點外送」，校園裡有設置外送櫃，學生不用跟外送員約時間取餐，對方只要把餐點放在櫃子裡，學生再自行去掃碼開櫃取餐，相當方便。

對於洗澡洗衣要付錢，多數人都表示贊成，「使用者付費，沒毛病」、「收費的部分，滿多國家廁所也要收費不是嗎？」、「正常啊～你去歐洲國家上廁所大多也要付費」、「感覺這樣很正確耶，既可以杜絕浪費，又可以讓收費透明」、「使用者付費，支持啊，還能減少浪費」。

不少過來人也分享經驗，「有時候飲水機熱水也要（錢），可是在他們東北地區不一定每天洗澡，冬天零下20幾度，很難每天洗」、「那個卡的使用額度好像有上限，有人會忘記拔，但一次最多扣款應該是不會超過5塊人民幣」、「他們連抽衛生紙都要微信掃碼做任務」、「洗澡那個是為了不讓你洗太久以及不要浪費水喔！中國人口真的太多了，大家課也很滿，所以尖峰期洗澡幾乎每天都要排長長隊伍，洗澡計時付費我覺得蠻不錯的」、「日本也有喔，一次200日幣可以用10分鐘，我的學校全部都是單人宿舍，所以房租一樣貴，另外還有公共澡堂，可以泡澡的那種，一次300日幣」。

宿舍

延伸閱讀

外送員送餐 他一看嚇傻「怎麼是小女孩？」網揪蹊蹺嘆心酸

用「妹妹住院」當藉口博同情 男假冒大學生騙71歲婦遭法辦

長三角搶人大戰… 大學生首次來創業 蘇州太倉給5萬

本土男星靠30年前影片大陸爆紅 趙雅芝前後對比成賣點

相關新聞

台生分享兩岸大學宿舍5大差別 大陸「洗澡要插卡」讓眾人一致力挺

台灣有不少學子會到中國大陸求學，但即使語言相通，一些文化和生活習慣還是有所不同。有網友在Dcard分享一位在大陸讀書的台灣大學生影片，介紹兩岸大學宿舍的5大差別，其中洗澡要付錢這件事讓眾人最有感。

台師大工教系停招爆不滿聲浪 校方稱系所「過時」、主任辭職抗議

國立台灣師範大學工業教育系被譽為科大校長的搖籃，創系以來走過70載，於昨日校務會議上拍板114學年停招。本報接獲消息，台...

私校轉骨／少子化學生招不滿 老牌私校「迷你班」撐不住併系求生

近年受到少子化影響，不少私立大學招不滿，根據聯合報數位版掌握，不少老牌私立大學過去單一年級人數破百的大系，近年萎縮減班，甚至單一系組招生人數少於20人，過去的大班編制演變成「迷你班」。有教育團體認為，乍看之下是優化生師比、提升教學效益的好時機，但實則沒有這麼容易，已有一老牌私立大學近期欲大刀闊斧，要「整頓」招生重災區的迷你班，私校颳起併系風。

技職師培由校內3系承擔 台師大坦言：工教系已錯過轉型時機

國立台灣師範大學昨日（12/21）公告通過工業教育系114學年停招案，但部分人士不滿，認為校方停招工教系，將大大折損技高...

國立清華大學化解「世紀之毒」 戴奧辛汙染難題

「世紀之毒」戴奧辛、多氯聯苯、DDT殺蟲劑因毒性高、難分解，對動植物及人體健康造成長期巨大危害。清華大學化學系特聘教授黃...

技職推手 台師大工教系決停招

台師大昨召開校務會議，決議工業教育系將於一一四學年停招。校方表示，工教系成立以來，已走過七十年光陰，該系原設有六個組，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。