清大教授模擬臭氧及紫外光 降解戴奧辛成無害草酸

國立清華大學化學系特聘教授黃國柱模擬大氣層的臭氧及紫外光分解反應，成功將被稱為「世紀之毒」的戴奧辛在室溫下降解為無害的草酸，能為有機污染物難題帶來解方。

國立清華大學今天發新聞稿表示，「世紀之毒」戴奧辛、多氯聯苯、DDT殺蟲劑因毒性高、難分解，戴奧辛會經由食物鏈進入人體，造成基因突變、胎兒缺陷、孕婦流產、引發癌症和神經系統疾病等。

清大指出，另外還有多氯聯苯、DDT長效殺蟲劑、曾使用在越戰的落葉劑（橙劑）等，因其在環境中的持久性及高毒性，都被聯合國列為「持久性有機污染物」（POPs）。

黃國柱表示，大部分的有機物燃燒後都會碳化降解成水及二氧化碳，但工業高溫製程中產生的戴奧辛，即使在焚化爐攝氏1000度高溫下，仍然穩定存在不裂解，且耐酸鹼、抗腐蝕。

黃國柱指出，當氣態污染物通過大氣層時，會與氫氧自由基產生氧化反應而被降解，因此氫氧自由基又被稱為「大氣清潔劑」，這次他將大氣科學的解方應用於有機化學界的難題，是跨領域研究的成果。

黃國柱指出，他與團隊模仿大氣層中的光化學反應，利用臭氧在紫外光照射下與水分子反應，產生強力氧化劑「氫氧自由基」，在臭氧與氫氧自由基的協同作用下，於室溫下將戴奧辛等9種持久性有機污染物降解為無害的草酸。

黃國柱說，研究結果顯示，以水銀燈照射16小時進行光化學反應後，即可將毒性最高、最難分解的「2,3,7,8-四氯聯苯戴奧辛」的濃度降低47％。另一種持久性污染物六氯苯經過20小時照射後，更高達98％都分解為無害的草酸，成效顯著。

黃國柱認為，由於這樣的降解在常溫及常壓下即可進行，因此能成為高效、易操作、經濟且環保的污染解決方案。

黃國柱帶領團隊的研究成果，已登上了英國皇家化學學會期刊「綠色化學」（Green Chemistry），並獲選為封底文章。