台達年輕學者科技講座頒獎典禮 3年1500萬培育產業人才

台達今舉辦舉辦首屆「台達年輕學者科技講座」頒獎典禮，吸引來自26所大學、超過百位優秀學者角逐，歷經10餘位內、外部遴選委員嚴謹審查，最終選出5位得獎者。今年起設立的「台達年輕學者科技講座」，3年總獎金高達1500萬元，盼強化優秀年輕學者的國際競爭力。

首屆「台達年輕學者科技講座」是依據台達未來重點發展領域為考量，開放電力電子、電力系統、電動車、機器人、智慧製造等5大領域學界人才申請，並邀請台達技術專家及大學知名學者組成遴選委員會，除審慎了解每位申請人的學術表現，更考量前瞻趨勢及未來與台達合作的發展潛能。

台達執行長鄭平表示，台達每年投入超過1億元在台灣重點大學進行聯合研發，並與全球將近200多間學校合作，多元培育人才，藉此共同推動電力電子技術發展，接軌產業相關應用與創新。今年首度設立「台達年輕學者科技講座」，為台灣優秀年輕學者提供實質獎勵與合作機會，讓更多學術菁英充分發揮研究能量，引領學子參與先端科技研發，形塑更充沛的產學合作生態系。

台達指出，未來將持續於國內外大學設置實驗室、聯合研發中心，並在重點領域設立學術獎勵措施。今年針對任教台灣大專院校五大領域的傑出學者，設立「台達年輕學者科技講座」，每人每年受獎金額為100萬元，獎勵以3年為一期，共計5名。

首屆年輕學者科技講座得獎者依領域分別為台灣大學陳景然教授、台灣科技大學連國龍教授、台灣大學

魏宏宇教授、成功大學藍兆杰教授、清華大學陳鴻文助理教授。

台達表示，陳景然教授在電力電子控制與建模、電源IC設計及GaN/SiC驅動IC設計上積累亮眼成果；連國龍教授研究專長為電力系統、即時模擬、諧波模型及分析，在電力系統模型的數值分析及演算法應用已取得突破性成果。

魏宏宇教授近年來投身電動車相關研究領域，結合資通訊標準訂定的經驗，在充電標準與協議的專業領域發光發熱；藍兆杰教授致力於新型機器人的驅動、感知與控制技術，持續提升自動化與機器人技術水準；陳鴻文助理教授專精於精密雷射加工、光學檢測及人工智慧應用，擁有學術專業與實務結合的豐富背景。