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台大杜鵑花零星綻放 教授：暖冬影響 明年花期可能提前

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣大學椰林大道二側的杜鵑花樹叢，有零星的杜鵑花提早綻放。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」臉書粉專
台灣大學椰林大道二側的杜鵑花樹叢，有零星的杜鵑花提早綻放。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」臉書粉專

已經12月中旬，天氣仍暖洋洋，台灣大學椰林大道二側的杜鵑花樹叢，有零星的杜鵑花提早綻放。台大園藝暨景觀學系教授張育森表示，今年因為暖冬，目前預估明年花期可能會提前到2月下旬，但因為未來天氣有可能忽冷忽熱，因此實際花期還有待滾動式調整。

「國立臺灣大學 National Taiwan University」臉書粉專今天分享校園有零星杜鵑花開花的情形。台大表示，台大為人熟知的杜鵑花節以往配合杜鵑花的花期，在春暖花開的3月份舉行。不過，近來在椰林大道二側的杜鵑花樹叢，卻有零星提早綻放的杜鵑花，萬綠叢中一點紅，也讓人不禁納悶原因為何？且若杜鵑花都提早開，明年的杜鵑花節該怎麼辦？

張育森表示，現在開放的「不時花」（非季節開放的花）只是極少數，通常是較為成熟花芽，遇到中等溫度（攝氏18-24度），又剛好有路燈照到，因此產生有「長日效應」，則容易打破本來應該有的休眠狀況，繼續發育到開花。

張育森說，今年因為暖冬，目前預估明年花期可能會提前到2月下旬，但因為未來天氣有可能忽冷忽熱，因此實際花期還有待滾動式調整。不過，一般暖冬情況下，因花期提前而使得整個開花期拉長，因此會感到花況較為稀疏。

今年暖冬影響杜鵑花等植物的花期，台大表示，明年的杜鵑花節能否有如同往年花團錦簇的盛況，就請拭目以待。

台灣大學椰林大道二側的杜鵑花樹叢，有零星的杜鵑花提早綻放。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」臉書粉專
台灣大學椰林大道二側的杜鵑花樹叢，有零星的杜鵑花提早綻放。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」臉書粉專

杜鵑花 暖冬 台大

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