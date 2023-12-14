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身邊同學身體都搞壞！他勸學子別唸醫學系：可能一輩子脫離不了過勞

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO是住院醫師，他以自身經歷來勸退想就讀醫學系的學子們。 示意圖／ingimage
原PO是住院醫師，他以自身經歷來勸退想就讀醫學系的學子們。 示意圖／ingimage

許多人的觀念都認為讀醫科、當醫生前途似錦，不僅未來薪水優渥，社會地位也很崇高，以至於家長希望孩子考醫科，學子們也以進醫學院為目標。不過有一名住院醫師分享自身經驗，反而勸學子千萬不要唸醫學系，貼文也引起不少討論。

原PO在Dcard以「真的不要唸醫學系 勸退文」為題發文，他說自己目前是一位住院醫生，白天工作完，晚上繼續在醫院留守，能不能睡到覺就得碰運氣了。他回憶第一次值班時，當天因為有晨會和查房，所以早上6點多就起床了，一直到下午5點才拖著疲憊身體，去值班區域繼續處理病人，晚上還沒睡覺就接到護理師通知，直到隔天下午下班為止，原PO有30幾個小時沒有闔上眼睛睡覺。

有時候假日也要值班，原PO說自己最高紀錄值過四次假日班，等於那個月「每天都出現在醫院」。他說這種住院醫師生涯要持續好幾年，就算升到主治醫師也不一定會改變，甚至外科系要24小時on call，讓他無奈地說「當醫生是有可能一輩子脫離不了過勞的」。

雖然有部分醫生的生活品質是很好的，但終究是少數。原PO說長期的睡眠剝奪加上作息混亂、飲食不規律，讓他身邊一堆同學年紀輕輕身體就搞爛掉，甚至值班值到要靠身心科藥物在撐的也大有人在。而除了工作繁重之外，薪資也是許多人關注的焦點，但原PO卻勸大家「不要期待」，因為在健保之下，台灣醫生的收入已經20年持平，平均薪資緩慢上升，加上房價物價暴衝，現在升上主治醫師薪水不到20萬的很常見，甚至還可能會降低。

最後他勸想走醫學系的學子要考慮清楚，「很多人可能覺得我在賣慘，但即便我家都是醫生，我連自己的弟弟都勸退他了，真的不值得用自己的青春年華去換取這些」。

貼文引來眾人熱議，「但醫學系有地位有錢，這麼累合理吧」、「誰不知道醫學系苦，自己的選擇，我高中時就知道，打死我我也不選醫學系」、「我覺得醫學系勸退文要主治階段以後的醫師來寫比較有說服力。住院醫師就是在學技術的階段，很操勞不是很正常？」、「明明在急診跟死神拔河的醫師才是對人類貢獻最大的，結果領的錢還不如做醫美的，這樣也太不公平了吧？」、「自己開診所啊！家醫小兒科不都行，薪水大概醫中7-8成薪水沒那麼操，而且小兒科大缺人，根本不怕沒得選」。

醫學系

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