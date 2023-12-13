「創系元老」退休教授8500萬元畢生積蓄捐清大 再捐6萬冊圖書

國立清華大學86歲前教務長、物理系退休教授李怡嚴先前將畢生積蓄及收藏，全捐給他奉獻一生、情感深厚的清大，包括價值8500萬元動產、不動產及唱片，李的友人也協助整理其收藏的近6萬冊各類人文歷史及小說等各類書籍，除了一部分留給清大圖書館典藏，其他則委由新竹市文化局協助將書移動到龍圖書分館，並開放鄰近公立圖書館自由選取書籍，後續也會研擬開放民眾選書的可能性。

清大指出，李怡嚴27歲取得密西根大學物理博士學位後，1964年回清大任教，為清大物理所第一任所長，也是物理系創系元老之一。

李怡嚴本月8日捐出畢生積蓄傳愛給清大，消息曝光後各界都很關心他的身體狀況，清大指出，李無子嗣，目前生病就醫治療中，一生投入研究與教學，也是飽讀詩書的教授，珍藏圖書十分驚人，友人幫忙已整理出多達近6萬冊圖書，除了教學用書，還有大量人文歷史小說，保留狀況完整。

清大說，李怡嚴捐款中的8500萬元將成立「李怡嚴教授薪火相傳基金」，協助三年內的新進教授採購儀器設備與資料庫、設立實驗室，同時也提供不分領域的新進教授獎勵，幫助清華大學延攬具潛力的教授並嘉惠清大學子。此外，李也將幾百張黑膠收藏捐贈清華圖書館，並捐200萬元協助圖書館改善視聽館藏空間。

李怡嚴典藏的大樣書籍，除清大圖書館已保留2.5萬冊圖書，他的友人也請竹市文化局提供協助，提供場地開放公立圖書館來自由選取書籍，文化局也提供龍山圖書分館的9樓場地，開放鄰近縣市公立圖書館即日起到22日可前往挑選各類書籍，之後會視剩餘圖書的狀況，研議開放給民眾自由選取。