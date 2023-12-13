快訊

龍年到怕犯太歲？民俗專家提醒這4生肖注意 簡單一招可化解

「創系元老」退休教授8500萬元畢生積蓄捐清大 再捐6萬冊圖書

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
李怡嚴本月8日捐出畢生積蓄傳愛給清大，李的友人也協助整理其收藏的近6萬冊各類人文歷史及小說等各類書籍，除了一部分留給清大圖書館典藏，其他則委由新竹市文化局協助將書移動到龍圖書分館。記者王駿杰／翻攝
李怡嚴本月8日捐出畢生積蓄傳愛給清大，李的友人也協助整理其收藏的近6萬冊各類人文歷史及小說等各類書籍，除了一部分留給清大圖書館典藏，其他則委由新竹市文化局協助將書移動到龍圖書分館。記者王駿杰／翻攝

國立清華大學86歲前教務長、物理系退休教授李怡嚴先前將畢生積蓄及收藏，全捐給他奉獻一生、情感深厚的清大，包括價值8500萬元動產、不動產及唱片，李的友人也協助整理其收藏的近6萬冊各類人文歷史及小說等各類書籍，除了一部分留給清大圖書館典藏，其他則委由新竹市文化局協助將書移動到龍圖書分館，並開放鄰近公立圖書館自由選取書籍，後續也會研擬開放民眾選書的可能性。

清大指出，李怡嚴27歲取得密西根大學物理博士學位後，1964年回清大任教，為清大物理所第一任所長，也是物理系創系元老之一。

李怡嚴本月8日捐出畢生積蓄傳愛給清大，消息曝光後各界都很關心他的身體狀況，清大指出，李無子嗣，目前生病就醫治療中，一生投入研究與教學，也是飽讀詩書的教授，珍藏圖書十分驚人，友人幫忙已整理出多達近6萬冊圖書，除了教學用書，還有大量人文歷史小說，保留狀況完整。

清大說，李怡嚴捐款中的8500萬元將成立「李怡嚴教授薪火相傳基金」，協助三年內的新進教授採購儀器設備與資料庫、設立實驗室，同時也提供不分領域的新進教授獎勵，幫助清華大學延攬具潛力的教授並嘉惠清大學子。此外，李也將幾百張黑膠收藏捐贈清華圖書館，並捐200萬元協助圖書館改善視聽館藏空間。

李怡嚴典藏的大樣書籍，除清大圖書館已保留2.5萬冊圖書，他的友人也請竹市文化局提供協助，提供場地開放公立圖書館來自由選取書籍，文化局也提供龍山圖書分館的9樓場地，開放鄰近縣市公立圖書館即日起到22日可前往挑選各類書籍，之後會視剩餘圖書的狀況，研議開放給民眾自由選取。

清大 圖書館

延伸閱讀

UBA／只有6人還打延長賽 清大「永仁內戰」不敵美和

清大副總統座談卡關 趙少康嘆：民進黨把政治搞進校園

「手法粗暴致發燒40度」清大生邀趙少康首場青年對談被迫喊卡 原因曝光

慨捐8500萬 物理系創系元老李怡嚴用畢生積蓄助清大

相關新聞

什麼科系畢業最快樂？ 眾人見「1答案」秒點頭：哪裡能念通知我

大學該選擇自己喜歡的科系，還是選擇對未來工作有幫助的科系，是不少學子都曾煩惱過的課題。一名網友表示，自己身邊就讀不同科系的朋友，都曾抱怨生活痛苦，因此好奇問大家，「所以念什麼系出來最快樂？」

薪水慘輸37K保全！國立大學畢業生嘆「人生一片黑白」 網見職業懂了

大學畢業後不少人會對未來感到徬徨，想堅持夢想，卻又為「沒有麵包」苦惱。一位網友就發文指出，自己從國立大學設計系畢業後…

清大退休教授李怡嚴捐8500萬再捐6萬冊書 吸引校友來尋寶

國立清華大學前教務長、86歲退休教授李怡嚴日前將畢生積蓄、價值8500萬元的動產、不動產捐給清大運用，傳為美談。李喜好閱...

領先全台大學！政大首創多元文化假 增加祭儀假天數

由於大學學生組成多元，不同族群多有所屬的文化節慶。國立政治大學日前舉行學務會議，全票通過增設「多元文化假」，並增加歲時祭...

清華大學投入AI科技 活化馬武督咖啡產業推動社區永續

清華大學以擅長的AI科技及設計企畫專業，協助大新竹地區發展地方特色產業。清華區域創新中心今天舉辦聯合成果發表，其中之一就...

「創系元老」退休教授8500萬元畢生積蓄捐清大 再捐6萬冊圖書

國立清華大學86歲前教務長、物理系退休教授李怡嚴先前將畢生積蓄及收藏，全捐給他奉獻一生、情感深厚的清大，包括價值8500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。