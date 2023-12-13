9成企業難覓合適人才 台大邀71家公司商討缺工解方

根據2023 ManpowerGroup統計，台灣高達90％的企業難以找到符合需求的人才，連續2年高居世界之首。國立台灣大學日前舉辦「人才永續 產學共育」倡議活動，邀請130位企業代表與會瞭解企業進用新人計畫，掌握企業用人需求與期待，商討大缺工時代解方。

人力銀行調查，企業欲透過校園經營，如實習等管道延攬人才的意願創4年來新高。台大舉辦人才永續 產學共育」倡議活動，邀請71家企業如科技業台積電、台達電、鴻海，以及金融業如富邦金、中信金等執行長、人資長齊聚，出席參與倡議的企業市值合計占台股近五成，除本土企業外亦包括輝瑞、ASML等國際企業。

台大副校長丁詩同表示，台大每年投入許多資源，是為了讓學生有更好的學習環境，成為改變社會的未來領導者。也非常感謝企業與台大合作，將產業的實際需求帶到學術殿堂，共同培養人才，為台灣社會發展帶來更好的貢獻。

與台大攜手倡議「產學共育」的企業近期也已積極備戰人才。台大表示，如台積電攜手台大，推出半導體學程培育兼具實作及研發人才；台達電子近年來亦深耕校園，除了與台大成立聯合研發中心，也與職涯中心合作ESG跨域人才引路人實習計畫；輝瑞因疫情顛覆產業模式亦調整人才策略，與台大除了醫藥產學合作外，亦擴充跨域人才產學共育。

台大學務處職涯中心搭建校方與企業「產學共育」平台與橋梁，每年春季固定舉辦校園徵才博覽會外，將以此次倡議為起點，推動「台灣引路人實習計畫」，由企業主管擔任企業導師，學生進入職場學習問題解決和決策能力。

台大也表示，未來將攜手企業共創未來人才培育發展合作專案，藉由產學共育為臺灣產業發展部署關鍵人才，打造永續競爭力。