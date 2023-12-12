薪水慘輸37K保全！國立大學畢業生嘆「人生一片黑白」 網見職業懂了
大學畢業後不少人會對未來感到徬徨，想堅持夢想，卻又為「沒有麵包」苦惱。一位網友就發文指出，自己從國立大學設計系畢業後，陸續在幾間公司擔任美編行銷，某天意外發現自己的薪水「比保全還低」，讓他無奈覺得「人生一片黑白」。該貼文引起討論，有網友直稱「美編對傳產來說就是打雜的」，也有不少人給予原PO建議，表示「去當保全然後接案，夢想麵包都有了」。
一位網友在臉書專頁「靠北設計師」匿名發文，表示自己升學時不顧家人反對，毅然決然選擇就讀國立大學設計系，目前畢業三年，前前後後也在傳產家具工廠、百貨及補習班做美編行銷。沒想到原PO某天卻發現，在台北市當大樓保全的薪水高達37K，想到自己每天努力工作，回家後甚至免費幫老闆做圖，「結果薪水比保全還低」，讓他直嘆「突然覺得人生一片黑白」。大受打擊的原PO也向網友求助：「我知道堅持夢想很難，拜託大家給我一些意見，讓我能有更多動力繼續在這條路上撐下去」。
貼文曝光後，不少人笑指原PO可以跳槽了，「美編對傳產來說就是打雜的」、「格局太小了，你還會發現保全薪水不如跑船」、「只想要錢，一堆工作都比做設計高，想換就換吧」、「說實話你也才畢業三年而已，多看看其他公司」、「你的年資只有兩年，然後待的公司都偏安逸，所以你期望的薪資是多少？」、「你才工作二年，還有機會，再撐下去會更難離開」。
不過也有網友針對原PO的資歷給出建議，表示「去當保全然後接案，夢想麵包都有了」、「做久了你會發現接案比當美編還賺錢」、「你也可以考慮當夜班保全，兼差接案畫圖，也不會浪費自己的興趣又有基本收入，賺飽飽」、「待的產業公司不同，設計的薪資待遇也不同」、「既然你回家還有力氣『免費努力幫老闆做圖』，為什麼不改成『回家接外包案』呢？」、「建議你不要在框架裡思考，可以考慮到廣告公司或者去大陸工作，我周邊朋友在大陸工作的設計類薪水都超高，總是有這職位較高薪水的地方，不是只侷限在你過去的公司類別裡」。
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