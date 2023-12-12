薪水慘輸37K保全！國立大學畢業生嘆「人生一片黑白」 網見職業懂了

亂槍打鳥的論文審稿邀請或邀稿，是掠奪性期刊跟某些巨型期刊（Mega Journals）可能會做的事，有圖資領域學者收到醫學農學或奈米科技的審稿邀請，都市計畫所教授收到避孕法審稿邀請，學界多已見怪不怪；長年研究掠奪性期刊現象的台大教授提醒，最近更大的爭點是「巨型期刊」，當期刊方的守門人制度失靈，研究機構要用「黑或白」名單管制？會不會踩到學術自由的那條線？ 所謂「巨型期刊」，是指論文出版量遠高於常態的新興電子期刊，刊登量大，主題範疇廣，加上許多巨型期刊明文宣布在論文審查上「只審研究方法健全度（soundness-only review）」，不以論文的主題價值或研究貢獻作為刊登與否的考量，更加深學界對其品質的疑慮。然而，事實上，被開放取用期刊運動視為清流、出身良好的期刊PLOS ONE，即是巨型出版的先驅者。

2023-12-12 07:30