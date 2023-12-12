什麼科系畢業最快樂？ 眾人見「1答案」秒點頭：哪裡能念通知我

大學該選擇自己喜歡的科系，還是選擇對未來工作有幫助的科系，是不少學子都曾煩惱過的問題。一名網友表示，自己身邊就讀不同科系的朋友，都曾抱怨生活痛苦，因此好奇問大家，「所以念什麼系出來最快樂？」

一名Dcard女網友10日以「讀什麼系畢業後最快樂？」為題，在心情版上發文透露，自己身邊的朋友來自各個科系，看過醫學、電資、建築、護理、治療、法律、教育、語言等系所的朋友畢業後，其實未如外界想像般順遂，他們都曾經對未來沒有希望，甚至覺得痛苦，因此問道「念什麼系出來最快樂？」

對此，有人打趣地提出「私立地主大學收房租系」，引發超過3000人的贊同。許多網友們也紛紛表示：「富二代系」、「包租公系畢業最快樂」、「收租系最快樂，哪裡能念請通知我，謝謝」、「投對胎選什麼系都快樂」、「讀認識朋友的系，像是EMBA，自家有開公司，念書是出來交朋友的」、「家裡有礦的最快樂，大學同學幾乎必修被當過一輪，畢業後回家接班，超爽。剛當完兵回來，還可以每個月出國玩」。

有網友認真回答：「讀自己喜歡的科系，找跟科系不相關的工作最快樂」、「讀喜歡的科系，做錢多的工作」、「會計吧，感謝教授教我投資，讓我不用上班」、「牙醫真的挺賺的，而且還沒有什麼重大手術要承擔責任」、「哲學啊，只要你知道世界宇宙之大，而你又是多麼渺小，對於時間與空間不過是一點小水花，什麼麻煩事感覺都不再重要，過好自己享受生活才是重點」。