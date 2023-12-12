聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏科大時尚畢展 探索自我

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導
屏科大時尚系成果展靜態設計作品「毒形物種」從科幻角度切入，描繪身處未來物種的新樣貌。記者張已亷／攝影
屏科大時尚系成果展靜態設計作品「毒形物種」從科幻角度切入，描繪身處未來物種的新樣貌。記者張已亷／攝影

屏東科技大學時尚設計與管理系第20屆畢業成果展昨天開幕，學生以「20赫茲」為主題，期許作品以無法被覺察的速度，迅雷不及掩耳席捲世界，在時尚界激起回響，此次共展出300餘套動、靜態服飾、文創商品，學生將自身觀察融合專業，具體呈現理念，令人驚豔。

校長張金龍表示，時尚系的「20赫茲」畢業展題材包羅萬象，各種樣態都有，而且跟上潮流、不斷變動更新，「深深感受到學生的用心與努力」。

時尚系主任謝維合表示，成果展主題來自四面八方，包含文化、科技、女性議題及內心世界的自我探索，期勉學生未來無論在工作或研究，都持續向外擴展。

成果展總召楊庭瑄表示，這是系上第20屆畢業展演，就以「20」為聯想，「低於20赫茲的次聲波雖無法被聽見，但有不易被水和空氣吸收特質，能傳到很遠地方」，期許大家的作品可在時尚界激起無聲，卻無限回響的聲波。

屏東

延伸閱讀

屏科大時尚系「20赫茲」畢展開幕 討論墮胎、核災等多元議題

直逼露點邊緣！性感星二代「側身全裸」美胸線條大露特露 過往造型尺度更大膽

影／清景麟攜手屏科大 號召500名「森麟人」種下4000棵樹

神風特攻隊遺跡成微型產業園區 屏科大推「衍生企業」培育人才

相關新聞

屏科大時尚畢展 探索自我

屏東科技大學時尚設計與管理系第20屆畢業成果展昨天開幕，學生以「20赫茲」為主題，期許作品以無法被覺察的速度，迅雷不及掩...

政大「政植計畫」MOU 提供海內外知名企業150實習名額

政治大學今日舉行「政植計畫產學合作MOU大會」，攜手近40家知名企業，針對政大學生提供超過150個的限定實習培訓名額，政...

大葉三師生現做蛋糕真好吃 獲國際甜品大賽1銀3銅

甜點人人愛，大葉大學烘焙暨飲料調製學士學位學程助理教授蔡振彰，帶領大二生曹斐嬿、曾佳芬參加2023 FHC中國國際甜品烘...

台大盃簡報大賽《話時代》 說出你獨特又劃時代的看法！

第十一屆台大盃簡報大賽「話時代」決賽，於昨日（12/10）正式落幕！今年的簡報大賽首次擴大參賽選手範圍，開放社會人士一同共襄盛舉。本屆的參賽選手除了有來自全台各地的大專院校學生們，還有歷屆最年輕的高中生選手及最資深的社會人士參與，是台大盃簡報大賽橫跨最多年齡層的一屆，希望擴大參賽選手範圍，能在更多世代間帶來正向影響力。

學術沉淪／學者投掠奪性期刊亂象為何難解？ 背後是生存升等、論文競賽

從大學教師招聘、升等、到各種研究獎項的評選，研究者需要靠發表論文才能存活，學術圈評價體系淪為純粹期刊論文競賽，更有台大教授形容就像電影「駭客任務」（The Matrix）的母體一樣，最好所有人都不要醒過來。而壟斷的出版社則是像「怪獸」，不斷「吸食」研究者的經費，讓研究者進入遊戲規則中「自相殘殺」。資深學者甚至斷言，當學術生涯存活的供需關係，無法割斷，掠奪性期刊等亂象便「不會消失」，但它不過是讓年輕學者避免在學術單位「被淘汰」，頂大教授若還去投這類期刊是自貶身價、會被取笑的。

淡江、台大學生編排「迴望」樂舞 演繹猴硐女礦工故事

淡江大學與台灣大學兩校通識課程學生，因為受礦工的生命故事感動，以女礦工的生命故事為主題編排舞碼，今天前往新北市瑞芳區猴硐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。