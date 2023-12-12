屏科大時尚畢展 探索自我

屏東科技大學時尚設計與管理系第20屆畢業成果展昨天開幕，學生以「20赫茲」為主題，期許作品以無法被覺察的速度，迅雷不及掩耳席捲世界，在時尚界激起回響，此次共展出300餘套動、靜態服飾、文創商品，學生將自身觀察融合專業，具體呈現理念，令人驚豔。

校長張金龍表示，時尚系的「20赫茲」畢業展題材包羅萬象，各種樣態都有，而且跟上潮流、不斷變動更新，「深深感受到學生的用心與努力」。

時尚系主任謝維合表示，成果展主題來自四面八方，包含文化、科技、女性議題及內心世界的自我探索，期勉學生未來無論在工作或研究，都持續向外擴展。

成果展總召楊庭瑄表示，這是系上第20屆畢業展演，就以「20」為聯想，「低於20赫茲的次聲波雖無法被聽見，但有不易被水和空氣吸收特質，能傳到很遠地方」，期許大家的作品可在時尚界激起無聲，卻無限回響的聲波。