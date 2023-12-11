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政大「政植計畫」MOU 提供海內外知名企業150實習名額

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
政大攜手近40家頂尖企業簽署產學合作MOU。圖／政大提供
政大攜手近40家頂尖企業簽署產學合作MOU。圖／政大提供

政治大學今日舉行「政植計畫產學合作MOU大會」，攜手近40家知名企業，針對政大學生提供超過150個的限定實習培訓名額，政大表示，今年參與企業涵蓋多個領域，如科技、數位系統、金融、傳播和藝術，並提供包括美國、墨西哥、日本和東南亞在內的海外實習機會，總共約150個實習名額。

政大校長李蔡彥表示，政植計畫MOU是台灣高教空前的大規模產學合作，政大一直以人才培育為主要任務，如何讓政大的學子與社會接軌、並在求學期間了解產業需求十分重要。李蔡彥期許政大學生以人文社科為軸心，擁抱科技應用，在多元化領域中都能發揮出色。

緯創軟體董事長暨執行長蕭清志指出，公司業務遍布全球，急需國際人才，該公司財務長、台灣暨香港事業單位業務部長、市場行銷及公關負責人都是政大校友，並希望以後有更多政大人加入。奧美集團董事總經理謝馨慧強調人才是公關公司最重要的資產，非常認可實習計畫，她以自己經驗及公司統計得出，從實習生開始做比一般求職管道進來的員工成功率高3倍。

政大表示，本次MOU企業涵蓋科技、傳播及文化藝術的廣泛領域，展示企業多樣化人才需求，如陶作坊的接班人培訓、英特爾對身心障礙者特別關注、安侯建業聯合會計師事務所指定招收原住民學生，以及永豐金融、台達電、漢來飯店對外籍生和僑生的招募。

政大表示，締約企業中不乏許多知名企業，包括和碩聯合科技、研華股份有限公司、佳世達科技公司、英特爾亞太科技有限公司、玉山金控控股公司、中國信託銀行、國泰世華銀行、永豐銀行、奧美集團、無印良品、星宇航空、和泰汽車、LinkedIn、台達電、沛星互動科技、香奈兒有限公司等近40家廠商。

政大 實習 永豐

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