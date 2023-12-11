台大盃簡報大賽《話時代》 說出你獨特又劃時代的看法！

第十一屆台大盃簡報大賽「話時代」決賽，於昨日（12/10）正式落幕！今年的簡報大賽首次擴大參賽選手範圍，開放社會人士一同共襄盛舉。本屆的參賽選手除了有來自全台各地的大專院校學生們，還有歷屆最年輕的高中生選手及最資深的社會人士參與，是台大盃簡報大賽橫跨最多年齡層的一屆，希望擴大參賽選手範圍，能在更多世代間帶來正向影響力。

本次大賽主題為「話時代」，是希望參賽者分享自己「想說的話」。自十月起就在官方粉絲專頁發起議題投票，由社會大眾一同票選出本次大賽最令人感興趣的四大議題：「如何快樂」、「同儕壓力」、「異性相處」、「生活小秘方」，邀請各界優秀的選手們一同為這些日常生活中常見的狀況和煩惱，提供豐富多元的解方。決賽中，12位選手們娓娓道來各自的故事，自信地分享著屬於自己最獨特的看法。有讓孩子們都開懷大笑的故事、有令眾人感動落淚的分享，每位選手帶來的簡報都帶領著觀眾評審們一同領略精彩的故事之旅。

決賽中，12位選手們娓娓道來各自的故事，自信地分享著屬於自己最獨特的看法。有讓孩子們都開懷大笑的故事、有令眾人感動落淚的分享。圖／台大簡報獎提供

本次大賽金獎的三位得主分別為：來自國立臺灣師範大學化學所的林洧辰、國立臺灣大學電機系的張顥譽、國立臺灣師範大學社會教育學系的黃品恩。洧辰透過分析「有、滿、意」的快樂三元素，為大家帶來他從自身經驗出發的快樂方法。而就讀臺灣二類組第一志願——台大電機的顥譽，分享他在面對系上競爭激烈的同儕壓力時，是如何調適、如何創造屬於自己「真不一樣」的價值。最後，從北一女中到英國UWC，求學經歷特別的品恩，分享著自己一路走來的故事，跌宕的轉折引人入勝，同時，她也在故事的結尾告訴我們，真正的快樂其實就只是做你所熱愛的事！

來自臺師大化學所的金獎選手林洧辰，在台上自信地侃侃而談。圖／台大簡報獎提供

第十一屆的台大盃簡報大賽能夠成功落幕，是因為有許多人的支持與幫助。本屆大賽希望特別感謝最優秀的評審們，聯合線上資深副總經理張立、百萬暢銷作家蔣雅淇、台灣奧美集團董事總經理謝馨慧、知名簡報教練王永福和謝文憲，以及大賽創辦人葉丙成教授，六位專業的評審們，為選手帶來獨到的回饋建議和滿滿的讚賞鼓勵。

另外，本次活動在經歷長達五個月的籌備期間，由聯合線上股份有限公司、Studio A 晶實科技、Straight A、台大創新設計學院 D-school 以及LINE WEBTOON的贊助與協力，活動才得以畫下美好的句點。

「把自己活成一道光，因為你不知道誰會藉著你的光走出黑暗。勇敢地站在台前呈現你的故事，因為你不知道也許你的簡報會帶來改變。」，評審謝文憲憲哥於總講評時，勉勵所有參賽選手。就這樣帶著滿滿的感謝與祝福，第十一屆台大盃簡報大賽正式落幕。欲觀看活動當日直播存檔，請鎖定大賽官網：https://lihi2.com/KKOU3