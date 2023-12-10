王惕吾新聞獎學金24人獲獎 學生展現對AI敏銳度

聯合報系文化基金會今天舉行「第30屆王惕吾先生新聞獎學金」贈獎典禮，全台各大學院校共24名學生獲獎，研究生每名獎學金3萬元，大學生2萬元，總獎金60萬元。搭上AI浪潮，今年申請學生需撰寫「生成式AI帶來的好與壞」短文，聯合報系文化基金會執行長羅國俊表示，明年會是AI的關鍵年份，對於這樣的改變他會抱持謹慎的態度，同時希望能帶動長輩也開始運用數位工具，不要形成數位落差。

112年的第30屆王惕吾先生新聞獎學金來件踴躍，計有394人次申請，325人初審合格（大學部207人、研究所博士生7人、碩士生111人），投件人數創歷年紀錄。合格人數較去年增加167人，競爭激烈，獲獎率僅7.4%%，大學部5.8%、研究所10.2% ，也都是歷年新低。

本次共有24名學生得獎，包含大學部世新大學2人，其餘分布10所大學；研究所皆為碩士生，台灣大學5人最多，其次台灣師範大學、陽明交通大學各2人，另3人為台北醫學大學、台北大學及銘傳大學。 研究所的部分有1名得獎者來自中國大陸、1名來自香港。研究生每名可獲得獎學金3萬元，大學生2萬元，各12人，總獎金60萬元。

本次王惕吾先生新聞獎學金評選短文題目為「生成式AI帶來的好與壞」 ，主辦單位說，來自各大學各科系同學們精彩發揮，展現「數位原生世代」對AI的直覺與敏銳度，脫穎而出獨特的見解，潛力無限，獲得評審的讚賞。

羅國俊表示，AI已經成為人們生活的一部份，面對科技的發展，人們一開始會懷疑、排斥，之後慢慢開始學習，接著進入普及的階段，最後成為不可或缺的一部份。

羅國俊指出，目前AI即將邁入普及階段，明年會是AI的關鍵年份，相關工具陸陸續續進入市場，對於這樣的改變他會抱持謹慎的態度，同時希望能帶動長輩也開始運用數位工具，不要形成數位落差。

得獎的淡江大學大傳系4年級林雨靜表示，生成式AI對於即將畢業的學生造成一定的風險，作為新聞系所的學生，他會在維護本科系的專業、記者的專業的同時，用開放心態跟包容眼光，面對未來新聞事業的發展。

得獎的台北大學法律系碩士二年級學生陳旺池指出，很開心能藉由獎學金與不同領域的同學交流，他認為法律和新聞領域有個共同點，就是用文字與社會做互動。他認為今後法律可以和生成式AI結合，讓一般民眾更接近「法律」這個讓人感到距離感的領域。