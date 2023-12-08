慨捐8500萬 物理系創系元老李怡嚴用畢生積蓄助清大

國立清華大學今天在名人堂舉辦一場意義別具的捐贈儀式，高齡86歲的前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學，包括價值8千5百萬元的動產、不動產及唱片收藏。李怡嚴因身體狀況未能出席，委託律師任秀妍代表簽約，校方規畫捐款做為基金，將設立實驗室與培育人才發展。

清大指出，李怡嚴27歲取得密西根大學物理博士學位後，於1964年回台到清華大學任教，成為清大物理所第一任所長，也是物理系創系元老之一。李教授也是當時物理學界第一位在國外拿到博士學位後回國服務的學者，後續擔任8年教務長推動行政改革。

清大今天在名人堂舉行捐贈儀式，校長高為元感謝李怡嚴教授的博愛，肯定李求知若渴的精神是師生的典範，將深遠影響代代清華人，也引領大家為李教授的健康祝禱。

李怡嚴捐款中的5800萬元將成立「李怡嚴教授薪火相傳基金」，協助3年內的新進教授採購儀器設備與資料庫、設立實驗室，同時也提供不分領域的新進教授獎勵，幫助清華大學延攬具潛力的教授。

剩餘捐款中的1500萬元撥給裡李怡嚴執教的物理系，將用於學術交流活動、人才培育。另1000萬元捐贈清華出版社，成立「李怡嚴教授出版基金」協助人文社會、藝術、教育領域的老師出版著作。此外，李怡嚴喜好收藏黑膠唱片，也一口氣將幾百張的黑膠收藏捐贈清華圖書館，並捐款200萬元協助圖書館改善視聽館藏空間。

今天捐贈儀式，李怡嚴雖不克出席，但李怡嚴許多教授好友、學生都受邀參與。71級物理系校友、中研院物理所研究員胡進錕是李教授最早期的博士生之一，他形容李怡嚴老師博學多聞、著作豐富，他擔任創刊人之一的「科學月刊」在當時引領風潮，對於台灣科學教育與發展貢獻良多。

清大指出，李教授一生作育英才，物理系許多傑出校友包含歷史所黃一農院士、材料系張士欽教授，以及台積電蔡能賢副總經理、余振華副總經理，都曾是李的學生。