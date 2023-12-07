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純愛咖啡廳拚業績無極限？淡江「狂野系女僕」紅了 學生一看揭內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
淡江建築系一年一度的建築周活動即將登場，今年推出女僕咖啡廳，引起學生熱議。圖／取自淡江建築系學會Instagram
淡江建築系一年一度的建築周活動即將登場，今年推出女僕咖啡廳，引起學生熱議。圖／取自淡江建築系學會Instagram

還記得你的大學生活嗎？除了萬惡的期中、期末考與無止盡的報告之外，最令人期待的莫屬社團或是同儕一起舉辦的各種活動。近日，淡江大學建築系開始宣傳一年一度的建築周活動，其中令人眼睛為之一亮的當屬「純愛咖啡廳」，網友一看女僕造型大喊「好想要他的簽名照」。

根據淡江建築系學會Instagram貼文，目前正如火如荼宣傳一年一度的建築周活動，其中最受人關注的可能是下周二（12日）晚上7時登場的「純愛咖啡廳」，現場除了餐點和女僕服務之外，還能競標女僕的拍立得照片。

不過定睛一看，淡江建築周的女僕並非刻板印象的甜美女孩子，而是一個個穿著女僕裝的大漢，原來是淡江建築系主任游瑛樟、專任教師黃奕智與朱百鏡，為了一年一度的活動豁出去，拍了一系列的女僕裝照片供學生競標。

活動消息曝光後引起鄉民討論，「女僕好讚」、「畢業生該來淡江巡禮了吧」、「好想當建築系的學生」、「大概是建築系壓力太大，之前遇到認識的同學一個禮拜只睡4小時」、「可以請教授幫我的蛋包飯施魔法嗎？」、「開始好奇教授多久之後會把女僕咖啡廳當成黑歷史」、「最喜歡看中年大叔裝可愛了」、「教授不要這麼犧牲啊」、「雖然知道我們淡江建築的壓力很大，但是…先不要」；另外，有自稱淡江建築系的學生爆料，起初是教授們開玩笑說若其中一人去當女僕就加入，想不到最後真的誕生女僕純愛咖啡廳。。

淡江建築系一年一度的建築周活動即將登場，今年推出女僕咖啡廳，引起學生熱議。圖／取自淡江建築系學會Instagram
淡江建築系一年一度的建築周活動即將登場，今年推出女僕咖啡廳，引起學生熱議。圖／取自淡江建築系學會Instagram

淡江大學 咖啡 Instagram

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