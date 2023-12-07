快訊

北市偵查佐不實筆錄向檢察官「騙票」 遭搜索今午羈押

那英出事了…疑捲李玟揭黑箱事件 被封殺5個月

普亭尚未表態競選連任 俄羅斯明年總統大選日期先出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東大校長藤井輝夫訪台 勉台大生踏出舒適圈享受未知

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大椰林講座昨日邀請現任東京大學校長藤井輝夫演講，他勉勵台大學生，踏出舒適圈、享受未知。圖／台大提供
台大椰林講座昨日邀請現任東京大學校長藤井輝夫演講，他勉勵台大學生，踏出舒適圈、享受未知。圖／台大提供

國立台灣大學今年起設立椰林講座，邀請國內外具卓越成就或國際影響力的學界或企業界人士到校演講。椰林講座昨日邀請現任東京大學校長藤井輝夫到校，分享水下自主監控機器人計畫，也以自身為例勉勵台大學生不要害怕陌生事物，踏出舒適圈，更應盡情享受未知。

講座主持人、台大校長陳文章於致詞時表示， 東京大學不僅是全球名列前茅的高等學府，也是台大長期學術合作夥伴。相信以藤井輝夫的智慧與領導力，能帶給師生不一樣的啟發，也能讓師生了解如何帶領東大成為世界一流的大學。

藤井輝夫表示，面對環境變遷、生物資源、社會關係等諸多複雜未知的挑戰，所有人都需要具備提出精準問題的能力。想要解決社會大眾所提出的問題，除了大學內部需與外界溝通合作外，還需進一步思考現存大學的定位與未來發展。

藤井輝夫也於演講中介紹近年來領導的水下自主監控機器人計畫，說明計畫儀器設計、測量系統等，如何規劃以達到世界永續發展目標，且設計亦能配合未來學生的大學課程。

除此之外，藤井輝夫也期勉台大學生，在迅速變化的現代社會中，難免會需要跳脫原先擅長的舒適圈、拓展知識，但不必害怕陌生事物或對開啟未知領域的研究感到焦慮。

藤井輝夫以親身經驗為例，過去曾從流體科技轉為探究生物科學實驗，反而是一段艱辛卻美好的過程。他認為，這是可將過去所習得的知識活用於新領域中，藉此添加獨特元素的機會，「踏出舒適圈的我們，反而該盡情享受未知。」

藤井輝夫為現任東京大學校長，曾任執行副校長，負責財務和國際事務，亦兼任日本內閣府綜合科學技術・創新會議的執行成員，參與及擬定日本科技創新等各項科學計畫。

台大說明，椰林講座邀請國際知名學者和專家，每年預計舉辦6場次，期盼藉由重量級貴賓現身說法及經驗分享，帶給台大師生更多的啟發。

東京大學 日本 台灣大學 陳文章

延伸閱讀

南佛州大學博士生投毒鄰居 被遞解回中國 法院仍通緝

哈士奇亂入大學郊遊還溜進圖書館！保全租共享單車苦追 陪牠玩一整天鬼抓人

技職體系可攻可守 生技董座勉勵：永遠不需要為沒有讀一般大學而遺憾

專訪／「政策如吃大鍋飯」應鬆綁 台大校長陳文章：否則難有世界級大學

相關新聞

從求職被歧視到畢業年薪140萬 這校系如何翻身育出熱門新人才？

12日，這間大學系所攜手鴻海一起發射衛星，證明多年來布局新產業人才眼光正確。其實，他們過往曾飽受歧視，學生求職老碰壁，人資一看是這科系就刷掉。如何多年來蹲足馬步，如今畢業生年薪140萬起跳？

東大校長藤井輝夫訪台 勉台大生踏出舒適圈享受未知

國立台灣大學今年起設立椰林講座，邀請國內外具卓越成就或國際影響力的學界或企業界人士到校演講。椰林講座昨日邀請現任東京大學...

讓愛流轉！金龍獅子會與佐丹奴捐發熱衣給金大境外生

金門大學國際處連續5年發起「把愛傳下去」的寒冬送暖、冬衣募集活動，收到來自台灣、金門各界愛心，短時間募集到大批冬衣，讓該...

明道大學停招後 傳校舍被覬覦 校方發聲明澄清

彰化縣明道大學今年停招、確定退場後，仍爆出爭議，有媒體報導校舍成為各部會覬覦對象、仍積欠廠商2億元等，明道大學今發聲明表...

跳舞學科學！屏東大學科傳系DANCE SCIENCE實驗劇場

屏東大學科學傳播系向「跳出你的博士論文」（Dance your PHD）致敬，推出第一屆「DANCE SCIENCE」實...

一甲子老郵局變身文創咖啡館 成東海大學新亮點

東海大學為穩健私校財務，推動校園資產活化，將佇立超過一甲子的東海郵局重新修復，鏈結校內外資源，成立「LUCE Shop ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。