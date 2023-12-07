東大校長藤井輝夫訪台 勉台大生踏出舒適圈享受未知

國立台灣大學今年起設立椰林講座，邀請國內外具卓越成就或國際影響力的學界或企業界人士到校演講。椰林講座昨日邀請現任東京大學校長藤井輝夫到校，分享水下自主監控機器人計畫，也以自身為例勉勵台大學生不要害怕陌生事物，踏出舒適圈，更應盡情享受未知。

講座主持人、台大校長陳文章於致詞時表示， 東京大學不僅是全球名列前茅的高等學府，也是台大長期學術合作夥伴。相信以藤井輝夫的智慧與領導力，能帶給師生不一樣的啟發，也能讓師生了解如何帶領東大成為世界一流的大學。

藤井輝夫表示，面對環境變遷、生物資源、社會關係等諸多複雜未知的挑戰，所有人都需要具備提出精準問題的能力。想要解決社會大眾所提出的問題，除了大學內部需與外界溝通合作外，還需進一步思考現存大學的定位與未來發展。

藤井輝夫也於演講中介紹近年來領導的水下自主監控機器人計畫，說明計畫儀器設計、測量系統等，如何規劃以達到世界永續發展目標，且設計亦能配合未來學生的大學課程。

除此之外，藤井輝夫也期勉台大學生，在迅速變化的現代社會中，難免會需要跳脫原先擅長的舒適圈、拓展知識，但不必害怕陌生事物或對開啟未知領域的研究感到焦慮。

藤井輝夫以親身經驗為例，過去曾從流體科技轉為探究生物科學實驗，反而是一段艱辛卻美好的過程。他認為，這是可將過去所習得的知識活用於新領域中，藉此添加獨特元素的機會，「踏出舒適圈的我們，反而該盡情享受未知。」

藤井輝夫為現任東京大學校長，曾任執行副校長，負責財務和國際事務，亦兼任日本內閣府綜合科學技術・創新會議的執行成員，參與及擬定日本科技創新等各項科學計畫。

台大說明，椰林講座邀請國際知名學者和專家，每年預計舉辦6場次，期盼藉由重量級貴賓現身說法及經驗分享，帶給台大師生更多的啟發。