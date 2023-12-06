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台大擬設政經學院 師憂校長「被摸頭」

聯合報／ 記者許維寧李芯／台北報導
台大研擬根據創新條例，向教育部申設「國際政經學院」，並於5日下午召開校內師生說明會，但校內師生仍有疑惑。聯合報系資料照
台大研擬根據創新條例，向教育部申設「國際政經學院」，並於5日下午召開校內師生說明會，但校內師生仍有疑惑。聯合報系資料照

國立台灣大學研擬根據創新條例，向教育部申設「國際政經學院」，昨下午召開校內師生說明會，但校內師生仍有疑惑。有教師質疑，政經學院恐和校內現有招生規畫競合，人才培育取向仍不明晰；研究生協會則建議，本國生招生數應更多，才有利育才留才。

台大研擬申設國際政經學院，由國發會和企業出資，並可鬆綁教師聘任等制度。但社科院院長蘇宏達會後表示，座談會召開逾兩小時但仍有疑惑未解，如學院稱要培養全球治理人才，又說要培養國際談判人才、經理人才，學院目標和人才取向仍不夠明晰。再者，學院由企業捐資，若企業財務困難，或稱學院無法達成企業目標因此抽手，學校究竟怎麼辦。

據悉，有教授在會中質疑監督會的組成，十五人中就有五人由校長提名、五人由政府提名，擔心未來台大校長被總統「摸頭」，「只要有一個台大校長沒有骨氣，這個學院就完蛋了」。

一名出席座談會的教師也透露，管理學院教師於座談上指出，校內已設有GMBA，也以全英語授課、招收外籍生為主，相關人才養成管理學院已在執行，「為什麼要另外成立一個學院跟我們打對台」？

台大校長陳文章於會後表示，國際政經學院和企業合作，以培養企業未來領導和治理人才為主，但若政府高階人員需進修，學院也很歡迎。目前已邀集台積電等七家企業合作，合作意願書甚至通過企業董事會同意，相信經費不會有問題。國際政經學院以十年為期程進行規畫，但學校會動態檢討運作。

陳文章解釋，國際政經學院研議招收較資深的中高階主管，招生取向上仍有不同，屆時會再和管理學院區隔。再者，政經學院招收大學部學生，但只開放校內雙主修和輔系，不會和現有院系搶學生；且台大現已設立重點科技學院，亦帶動工學院、電資學院研究生數、產學合作計畫經費成長，相信屆時政經學院仍可對既有學院產生助益。

陳文章也回應，政府代表來自重點科技研究學院，五位都不是總統指派，校長提名監督會成員的部分，也一定會徵詢各相關學院院長再提名。

台大 教師 陳文章

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