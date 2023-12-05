台大擬設國際政經學院 教師稱疑慮多：人才取向仍不明

國立台灣大學研擬根據創新條例，向教育部申設「國際政經學院」，並於今日（12/5）下午召開校內師生說明會，但校內師生仍有疑惑。有教師質疑，政經學院恐和校內現有招生機制競合，人才培育取向仍不明晰；研究生協會則建議，本國生招生數應更多，才有利育才留才。

台大研擬申設國際政經學院，由國發會和企業出資，並可鬆綁教師聘任等原受大學法規範的制度。但社科院院長蘇宏達會後表示，說明會召開逾2小時但仍有疑惑未解，如學院稱要培養全球治理人才，又說要培養國際談判人才、經理人才，學院目標和人才取向仍不夠明晰。再者，學院由企業捐資，但若企業財務困難，或之後稱學院無法達成企業目標因此抽手，學校究竟怎麼辦。

蘇宏達也指出，會上也有教師質疑，政經學院說要聘請國際級大師來講學，但大師全世界也不多，能否先請學校給予名單，學校也稱尚無法提出。

台大研究生協會會長黃種賢則表示，研協會日前已和校長討論反應，政經學院擬比照創新條例設立，但組成上應要避免新型態的學院影響到大學法的精神。為此，經和學校溝通，產學會已排除了產業代表，未來均會由校內教師擔任，研協會給予肯定。

但黃種賢也說，國際政經學院研擬招收本地生、外籍生各半，研協會認為，教育資源還是應該用於留才跟育才，本地生招收佔比應該多一些。

台大校長陳文章會後接受媒體聯訪時則回應，國際政經學院和企業合作，以培養企業未來領導和治理人才為主，但若政府高階人員需進修，學院也會很歡迎。

陳文章也指出，目前已邀集台積電等7家企業合作，橫跨醫療到半導體領域。企業給予政經學院長期承諾，部分意願書甚至通過企業董事會同意，相信經費運作上不會有問題。國際政經學院以10年為期程進行規劃，但學校會動態檢討運作，甚至10年後政府、企業持續給予第二期經費支援均有可能。

但一名出席座談會的教師也私下表示，管理學院教師於說明會上指出，校內已設有GMBA，目前也以全英語授課、主力為招收外籍生，相關人才養成管理學院已在執行，「為什麼要另外成立一個學院跟我們打對台？」