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大學分發入學 校系參採科目跨組 挨批不合班群邏輯

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

大學考試分發入學委員會日前公告「分發入學採計科目組合統計表」，採計組合達一百多種，其中不乏參採學測自然，卻又參採分科測驗公民科的科系；或學測採計國文、社會，分科採計物理，讓家長質疑，參採違背學生選班群和修課習慣。

家長反映，學生多是申請入學、分發入學一同準備，但部分校系學測時看英文、自然科，學生為顧好自然科，高二選擇理工類班群，高三加深加廣，課程就不會有公民科，但分發入學時卻有學系參採公民，「莫非要學生自己讀。」直呼很奇葩。

中原大學教務長皮世明表示，特殊參採模式多是盼社會、自然組學生均收，或科系未明顯傾向哪一組。若考生高二未選到對應班群或參採科目沒修過，只能自己加強。建議可用分科測驗參採科目定錨，參採物理、化學或生物，科系性質多傾向自然組；歷史、地理、公民則為社會組。

北一女中教師吳銘祥也說，無論選擇何種班群均能囊括學測、申請入學範圍，但到分發入學階段，確實部分科系參採方式班群無法完整對應。

科系 學測

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