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政大發起國際生「進香團」 60名外籍生當轎班聯合遶境

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大中文系副教授高振宏帶領國際生參與景美集應廟聯合遶境巡安活動，吸引近60位國際學生參加。圖／政大提供
政大中文系副教授高振宏帶領國際生參與景美集應廟聯合遶境巡安活動，吸引近60位國際學生參加。圖／政大提供

國立政治大學中國語文學系副教授高振宏帶領國際生參與景美集應廟聯合遶境巡安活動，報名踴躍，吸引來自日本、泰國、德國、馬來西亞、越南、奧地利及愛沙尼亞等各國，近60位國際學生參加，由廟方安排學生擔任「轎班」並於會後舉辦辦桌，讓國際生體驗台灣文化與人情味。

景美聯合遶境巡安體驗活動透過政大國合處邀請，吸引近60位國際生自願報名參加。高振宏表示，兩週前巧遇集應廟總幹事高金良，雙方聊到國際生對於台灣廟宇文化的好奇心，便興起結合此次盛典讓國際生體驗的想法。

政大指出，每年農曆10月15日，景美集應廟都會舉辦聯合遶境活動，日前集結木柵集應廟、景美代天宮、萬慶巖、公館福德宮等10間廟宇，陣頭從景美集應廟出發，讓國際生們一路推神轎、發放結緣品，沿途隨行至各庄頭遶境巡安，路線橫跨景美、萬芳、興隆、公館等多地。

為協助國際生了解廟宇文化，政大表示，高振宏與集應廟文史組統整廟史沿革及廟會活動資訊，濃縮並轉譯成英文，廟方也特別製作轎班紀念衫，普發給每位參與盛事的學生，並於晚上舉行辦桌餐宴，帶領學生享用美食並感受在地人情味。

泰國籍學生Panjasri目前就讀政大亞太研究英語博士學位學程，他表示，由於研究領域包括儀式和宗教活動，看到活動時便立刻報名，「在泰國，我們沒有迎請神明拜訪其他廟宇的活動。」除了盼瞭解廟宇文化，也十分好奇台灣民間信仰對社區向心力的影響。

景美集應廟董事長高義秀表示，國際上多都不清楚台灣廟宇文化的內涵，因此歡迎國際生來參與，盼讓更多人知道台灣民間信仰的美。政大國合處也指出，景美集應廟給國際生難得的體驗機會，學生反應熱烈，期盼未來能持續合作。

陣頭從景美集應廟出發，讓國際生們擔任「轎班」一路推神轎，發放結緣品。圖／政大提供
陣頭從景美集應廟出發，讓國際生們擔任「轎班」一路推神轎，發放結緣品。圖／政大提供

政大 遶境 民間信仰

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