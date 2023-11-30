永續能源創意展今起科工館展出 綠能融合科技打造互動體驗

「2023 台灣能—永續能源創意展」今天起至12月10日在高雄科工館展出，以綠能融合新興科技打造互動體驗，免費入場。全國各大學、高中職組成的聯盟，帶來超多的能源應用展具，包括海洋能發電教具、離岸風電VR、虛擬實境XR等，邀民眾來體驗。

永續能源創意展為教育部指導，由大學校院永續能源跨域應用人才培育計畫團隊聯合展出，分別是中央大學等 30 所大專校院、高中職學校成立的5個能源跨域聯盟中心，以及能源教育資源中心，並邀請「台灣能—永續能源創意實作競賽」得獎團隊，展出創意實作成果。

教育部資訊及科技教育司長李政軒、永續能源跨域應用人才培育計畫主持人蕭述三與科工館長李秀鳳，主持創意展揭幕。這次展出以身臨其境互動體驗為主軸，各校團隊精心設計出結合「綠能」與 「新興科技」的亮點展品，運用虛擬實境融入數位遊戲的模式，從玩樂中學習綠能知識，體驗當今綠電發展的挑戰。

東華大學的「電網大師」與「末日世 界的生存者-能源行動」虛擬體驗裝置，透過虛擬實境模擬訓練系統，使用者可實際操作微電網系統，從中學習微電網的運作原理和操作技能；也可讓操作者身處在荒蕪星球的虛擬空間裡，透過線索、互助討論與場域盤查，來探究可能的永續星球模型，以及學習智能化能源管理。

台灣海洋大學也搭上新興科技浪潮，展出「AR海域再生能源」，透過平板操作結合AR技術，讓民眾可以深入體驗及認識離岸風電傳輸結構、變電站的構造，以及身歷其境的船舶施工等內容。亞太燃料電池科技公司是台灣燃料電池技術領導廠商，展出「氫然料電池機車」、「老人代步車」及「低壓儲氫技術」等產品，讓大家了解台灣氫燃料電池發展現況，探索未來綠能交通產業的發展願景。