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嘉義北漂男嫌父母月給23K不夠「大一新生活」 網轟：有夠離譜！

聯合新聞網／ 綜合報導
嘉義網友北漂讀大學，嫌父母月給2萬3生活費不夠，被網友們群起砲轟。 示意圖／ingimage
嘉義網友北漂讀大學，嫌父母月給2萬3生活費不夠，被網友們群起砲轟。 示意圖／ingimage

一名從嘉義北漂至台北念書的大一新生在匿名公社發文抱怨，父母給的一個月2萬3生活費用根本不夠，他表示要參加系上很多活動，還有逛街吃飯再加上買書等費用，並反嗆父母「到底知不知道在台北一個月2萬3很難過生活呀！」

該名大學生說，除了已繳的學校住宿費用，還有像迎新、宿營、班聚、聯誼，以及平時寢聚、逛街吃飯、上課買書等都需要花費，他表示，父母有說知道台北物價比較高所以有多給，但「一個月2萬3根本不夠好嗎？」

父母認為大學生平常就只有吃喝，一個月2萬3很夠用了，甚至還說如果真覺得不夠用可以去打工，但原po反認為別人的家長都是希望小孩好好認真念書不要去打工，他只不過是多要一些生活費而已卻被嫌。

他表示，同學之間約吃飯逛街唱歌本來就很正常，「難道我要都自己一個人？」而且同住一個寢室也是會有團體活動，不參加是要等著被孤立嗎？聯誼大家也是都分攤的，班聚也是全班共同活動，「我可以說我不要分不要參加嗎？」

有同樣北漂至台北工作的人在文章底下留言，「我每個月頂多一萬左右的錢可以用，還不是活的好好的…」，還有人說「我大一唸書也打工，雖然賺的不多，但是也夠一個月開銷，也沒跟爸媽伸手拿生活費，現在小孩真的是有夠離譜的」、「活動不是都要參加的，已經是大學生了，請懂得分辨什麼是有效社交什麼是無效社交好嗎？」

「爸媽給的是生活費，你要的是娛樂費，我高中的兒子都知道自己要玩樂的費用不能向爸媽伸手」、「你父母對你很好了，我還跟我孩子說，自己去辦理助學貸款，不願意就不要讀，他們很理解父母辛苦」。還有人表示自己學生時期賺的都比原po跟家裡拿的多，一樣有時間可以吃喝玩樂朋友一堆，會沒朋友根本是原po人的問題，跟錢沒有關係。

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