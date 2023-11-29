漂流木再製板凳、隔熱墊 單寧回收布料也能這樣利用

隨著對環境議題關注以實現永續發展的目標，中原大學積極參與教育部大學社會責任計畫，致力於打造永續社區，並與當地社區共同推動環境保護理念，更利用回收木材製作木筆、板凳、隔熱墊，使用回收單寧布料製作衣帽、背心、筆包，推廣二手流通和再用觀念。

由中原大學室內設計系主辦的2023永續環境創新設計論壇於兩嘉文法演藝廳舉行，論壇包含專題講座、教學成果發表及再生品牌發表會，匯聚學術與實務力量，透過跨領域合作提供參與者前沿的知識與技術交流，同時在設計創作注入環保意識和社會責任。

其中教學成果分享方面，中原大學室內設計系老師洪逸安老師的源點-回收材料家飾品設計、老師謝文哲的數位再現的城市風貌，及健行科技大學室內設計與管理系老師蔡馨文生活中的再生創作，從AR科技到材料的再生創作，產出豐富多元、富有創意的成果。

而環保時尚設計師李亞俐推出新創品牌Relife再生手作，以二手牛仔褲和回收布料為原料，積極減少「快時尚」所帶來的舊衣垃圾。創作服飾在現場由藝術中心主任陳敏慧、室設系主任陳歷渝及室設系研究生擔任模特兒，他們以生動的走秀和專業的儀態，為環保時尚的再用理念提供最佳的代言。