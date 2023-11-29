漂流木再製板凳、隔熱墊 單寧回收布料也能這樣利用
隨著對環境議題關注以實現永續發展的目標，中原大學積極參與教育部大學社會責任計畫，致力於打造永續社區，並與當地社區共同推動環境保護理念，更利用回收木材製作木筆、板凳、隔熱墊，使用回收單寧布料製作衣帽、背心、筆包，推廣二手流通和再用觀念。
由中原大學室內設計系主辦的2023永續環境創新設計論壇於兩嘉文法演藝廳舉行，論壇包含專題講座、教學成果發表及再生品牌發表會，匯聚學術與實務力量，透過跨領域合作提供參與者前沿的知識與技術交流，同時在設計創作注入環保意識和社會責任。
其中教學成果分享方面，中原大學室內設計系老師洪逸安老師的源點-回收材料家飾品設計、老師謝文哲的數位再現的城市風貌，及健行科技大學室內設計與管理系老師蔡馨文生活中的再生創作，從AR科技到材料的再生創作，產出豐富多元、富有創意的成果。
而環保時尚設計師李亞俐推出新創品牌Relife再生手作，以二手牛仔褲和回收布料為原料，積極減少「快時尚」所帶來的舊衣垃圾。創作服飾在現場由藝術中心主任陳敏慧、室設系主任陳歷渝及室設系研究生擔任模特兒，他們以生動的走秀和專業的儀態，為環保時尚的再用理念提供最佳的代言。
計劃主持人陳歷渝表示，永續社區環保公益博物館串聯計畫以中原大學和木匠的家關懷協會為核心，結合中壢周邊商圈發展協會及學校，共同推動環保創意生活，推廣二手流通和再用觀念，使環保成為每個人的生活習慣，為實現永續社區的理想攜手奮鬥。
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