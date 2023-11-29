10萬移工不如1萬留學生 學者提印度留學生3大優勢

近期印度移工議題在台引發熱議，對此，清華大學印度中心副主任方天賜認為，印度人口多、留學生多，台灣正好有能量可以舒緩印度大專教育供給失衡的問題。同時，他也建議與開設國際建教合作專班，配合缺工嚴重的產業，讓印度學子來台就讀並合法打工，達到學校、廠商、留學生的三贏局面。

台灣教育智庫主辦「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦？」活動，針對台灣境外生與國際人才議題提問3組總統候選人。方天賜指出，最近印度因移工議題在台灣相當熱門，但他認為「引進10萬印度移工，不如引進1萬個印度留學生」。

方天賜提出印度的3大優勢：人口大國、年輕大國及語言。針對人口的部分，根據統計，印度留學生數從2019年的100萬人，將在2025年成長到150萬至200萬人，目前台灣僅有約3000名印度外籍生，且學位生只有1400多人。方天賜指出，另一項統計顯示印度在2030年前需要增設1500所大專校院，可見印度國內大專教育的供給失衡，所以需要以留學的方式舒緩，而台灣正好有這樣的能量。

方天賜表示，印度中學生、大學生都接受英語教育，所以比一些東南亞國家更容易和台灣教育接軌，建議政府勇敢、積極一點，與印度簽署教育合作協議，做國際產學或建教合作專班。

日前教育部政務次長劉孟奇率11所大學主管組成代表團，到印度與當地多所大學及學術機構洽談人才培育合作，但方天賜指出，這次出訪主要還是以半導體、IT產業為主，只能解決部分的問題。目前台灣缺工，且不是每個學校都有半導體科系，方天賜認為，如果引進留學生，與缺工嚴重的觀光業、旅遊業等產業做配合，雙方建立適當的國際建教合作專班，讓印度學子來台就讀，並配套在合作機構中合法打工賺取學費和生活費，對於學校、廠商、留學生而言是三贏局面。

台灣教育智庫發言人魏佳卉認為，各大學國際處才是最大的外交機構，當學校帶來外籍生，且學生願意留在台灣、成為人力，高教能幫國家做的不只是教育，更是教育外交。

對此，方天賜坦言，在教育方面，台灣這個品牌在印度是需要去開拓的，印度學生傾向就讀醫學、藥學、管理、工程等科系，但可能不知道這些都是台灣的強項，因此他建議台灣在印度恢復辦理年度教育展，做出台灣的品牌。