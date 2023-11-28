全台實施最長青銀共居 文大生年辦270場活動娛樂長輩

中國文化大學與陽明老人公寓共同合作「青銀共居」至今邁入第7年，也是目前全台實施最久的青銀共居，學生每月只需付3000元，但須入住年長者公寓並提供一定服務時數。文大今舉辦成果發表會，盼讓大學生突破校園藩籬走入社區。

文化大學校長王子奇表示，學校自106年與台北市政府合作，由陽明老人公寓共同進行實驗性青銀共居計畫，文大學生每個月只需付3000元租金入住老人公寓，但相對須提供20小時服務學習，服務內容包括陪伴長者採購，或教電腦、朗讀書刊、教唱歌、示範烹飪、玩臉書等，建構世代混居環境，至今合作已超過七年。

王子奇提到，台灣已進入高齡化社會，老人公寓提供長者群居、互動與交流場域，但同齡層中能學習的事物相對有限，也缺乏與不同世代交流的機會；計畫推動學生與長者共居，除讓公寓長者可以從中學習新世代的事物，也減輕學子在外賃居的壓力。

陽明老人公寓主任陳淑芬指出，文大的青銀共居專案吸引到不少縣市政府取經、複製經驗，主因為文大學生表現積極穩定，以舉辦各式活動吸引爺爺奶奶參與，每年活動場次高達273場，服務時數超過7000小時，高居全國青銀共居專案第一名。

社會局專門委員鐘雅惠也談到，青銀共居生活型態是大學學生與社區最好的連結，透過專案讓學生突破校園的學習籓籬，走入社會也走入生活。透過與長輩的相處，學習與校園學習截然不同的生活型態，對人生絕對有不一樣的啟發。

現居陽明老人公寓的王奶奶表示，「住在這裡多了好多孫子、孫女，每天都會想些不同花招陪我過日子。」文大社工系二年級生廖宥婕則分享，一開始會擔心與長者的相處方式，但最後能如一家人般互相關懷，入住老人公寓後也引入大學營隊服務，帶領長輩做老歌手語教學、簡易舞蹈，每一次把長輩吸引走出房門，就是最有成就感的時候。