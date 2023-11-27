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中山大學助攻 日月光轉化30%工業廢水再利用

中央社／ 高雄27日電

國立中山大學環工所團隊與日月光半導體公司，獨創環保技術，透過適當處理及再生，將30%工業廢水轉化成符合再利用標準的水質，除減少環境衝擊，也節約大量淡水資源

中山大學今天發布新聞稿指出，環境工程研究所教授陳威翔團隊攜手日月光，解決水資源短缺問題。

陳威翔指出，研究對中水回收系統個別階段進行詳盡的水質分析與參數評估，配合倒極式電透析技術（electro dialysis reversal，EDR），打造出可配合不同情境的專屬中水濃排水減量方案，以最適條件提升中水的回收再利用效率。

環工界將水資源分成上水、中水、下水。一般自來水稱為「上水」，也就是人們平常用來飲用、沐浴乾淨的水；用過後變髒的汙水則稱為「下水」，包含雨水、家庭汙水、事業廢水等；而「中水」則介於「上水」、「下水」之間，又稱為再生水、回收水，不可飲用，常用於「非接觸用水（不直接接觸人體）」，如沖馬桶、洗車、澆花等。

陳威翔說，由於全世界淡水資源匱乏，加上人類發展快速，水資源汙染速度也成正比成長，「中水」的使用越來越受到重視，在新加坡、澳洲部分地區，中水甚至被實際運用到可飲用程度。

「在永續發展的前提下，中水回收再利用技術已成為近年來產官學界關注的重要領域」，研發團隊表示，處理中水遇到最大挑戰，便是在過程中會產生部分高濃度排放水；這次計畫關鍵課題即嘗試在不影響原有中水處理效能前提下，找出有效降低濃排水量。

研發團隊表示，期望未來能延續產學合作形成強大協同效應，結合學界技術研發及業界應用試驗的優勢，進一步推動中水回收再利用領域的突破，同時藉由實現自家廠區廢水回收再利用的目標，同步提升台灣產業界，在水資源永續利用方面的水準與發展。

水資源 團隊 淡水

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