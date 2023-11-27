特殊選才生 大學成績雙峰化

國立大學統計各招生管道學生入學後成績表現，除現行三大招生管道外，近年「特殊選才」的招生名額愈來愈多，統計就發現，特殊選才的大一生，學期平均成績的高分群與低分群占比均較其他管道高。學界指出，不少特殊選才生是體制外養成、專精特定領域的「鬼才」，其他學科知識不一定強，學校需想辦法輔導，讓學生撐過陣痛期。

為協助不同樣態、教育資歷的學生進入理想學系，近年除申請入學等三大招生管道外，特殊選才名額亦逐年增加。教育部統計，一一三學年共五十八校、五九六個科系參與特殊選才，各校提供一五二六個招生名額，也創近年次高。

陽明交大統計卻發現，校內一一一學年的特殊選才大一生，學期平均成績九十至一百分高分群占比高於其他招生管道，但不及格的低分群占比，也較其他入學管道的學生高。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，不少特殊選才生是體制外養成的「鬼才」，專精於某一特定領域，進入大學後，一時較難適應，或部分必修基礎學科掌握度欠佳，例如不少技職國手也難以適應學院體制。她認為，大一通常是特殊選才生的陣痛期，因此不少學校需花時間幫學生輔導、通過門檻。

台大學務長朱士維以任教的物理系為例，特殊選才生都有強烈的動機、有特別想鑽研的領域，可能因此不會太顧慮到成績；他就曾遇到系上學生特別偏愛天文領域，「他就是想做天文研究，說實在，該學生就不會每一科都顧得很好」。

「我不是太在乎學生的成績。」朱世維坦言，學生的成績，很多時候只要過得去即可，重點是學生是否知道「自己想做什麼」，只要願意專心做某一件事，大學都歡迎學生發揮和嘗試。