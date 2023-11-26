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2歲被診斷先天聽障 台藝大新生登TED演講圓夢

中央社／ 台北26日電

就讀台藝大一年級的昱玟，2歲被診斷先天性雙耳重度聽障，幸好在電子耳輔助下，苦練說出句子，雖不算完整，但她不服輸，國小起就是朗讀、演講常勝軍，終於站上TED舞台圓夢。

科林聽語服務中心近日透過新聞稿分享2023聽能復健成果發表會，昱玟就是名單之一，先天性雙耳重度聽障的她國小時就獲得全國朗讀第一，國中贏得全國演講第一，以及台中市賽即席演講比賽第三名，榮獲總統教育獎奮發向上獎殊榮。

不僅如此，昱玟更從數名傑出青少年中經歷初選、決選與培訓等重重關卡，成為TEDxTCGS Youth的演講人；她如此優異的成績與表現背後，除了一家人的堅強與勇氣，還付出比一般人加倍努力，靠著電子耳幫助與漫長聽能復健。

昱玟回想當初早療過程，一般小朋友輕易可說出的片語短句，但聽損兒都需要花1年以上的時間才能做到，昱玟也是花了足足2年時間才能說出不算完整的句子，透過絲毫不懈怠的聽語早療，5歲的昱玟音準就相當好，甚至歌也唱得很清楚。

為昱玟植入電子耳的長庚醫院耳鼻喉部主治醫師吳哲民說，早年植入人工耳蝸的孩童對音樂和唱歌幾乎是五音不全，植入電子耳，讓昱玟聽到很接近真實的聲音；另外，噪音背景下雙側耳植入電子耳會比單側植入擁有更佳的言語辨識及聲源定位能力，她2018年選擇植入第2耳的電子耳。

語言治療師王文惠提醒，聽能復健在聽損者配戴合適的聽力輔具後，是關鍵的角色；不只聽損兒在早療過程的聽能創建，對於成人聽損者與陌生人溝通的技巧，或是生活與工作上的「聽」與「說」，聽能復健都有相當大助益與必要性。

復健 治療師

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