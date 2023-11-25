高教資源有限難追求卓越　學者籲：企業應和大學相拉抬

國立台灣大學校友會文化基金會今天（11/25）舉辦第八場2023高等教育改革論壇，高教評鑑中心第一任董事長劉維琪指出，國內大學除少子化外，國際名校近年也開設全網路課程搶收學生。他認為，國內一定要再設法增加高教投資，再者，於法令上鬆綁參照南韓企業支持模式，與大學彼此拉抬。

2023高等教育改革論壇第八場，邀請現任中華大學校長、高教評鑑中心第一任董事長劉維琪討論「台灣高教有沒有永續的未來？」

劉維琪指出，台灣除了因少子化生源銳減，但還忽略另一個威脅來自於網路。近年不少歐美大學提供便宜的網路課程，美國伊利諾州立大學便提供「全網路課程」予MBA學生。

劉維琪指出，該全網路課程一門課一天開三次，讓全世界的線上學生免除時差問題，並設有輔導組織，針對個人需求提供課程設計服務。學生可於2至5年間畢業，而該校更統計，之後一半學生於升遷、換工作時順利提升薪資待遇，代表線上課程確實有效，也有誘因吸引學生。

面對高教困境，劉維琪建議，政府一定要再設法增加高等教育經費，經費可用於多聘任教師、提升教學品質，成為吸引學生的誘因；再者，應修訂大學法和私校法，鼓勵大學創新。

劉維琪也舉例，國際上大學治理模式有四，其中一種為企業支持模式。以南韓成均館大學為例，成均館大學作為三星集團的人才培訓基地，資通電訊學院專精於顯示器、半導體；工學院則專精於超長橋樑專業，三星除給予成均館大學每年100億韓元並建立契約學系，雙方也共同設立手機專業研究生院。

劉維琪表示，很多公司和大學可互相拉抬，成均館大學在三星集團帶動下，QS亞洲排名近年約在15名上下，已和台大排名並駕齊驅。

前教育部長曾志朗則表示，國內教育經費有限，政府應大刀闊斧改革，刪除不必要的預算並轉移至投資高等教育。他也認為，未來的大學應側重創造、創新和創業，並賦予學生多元和主動參與的胸襟。