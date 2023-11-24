慈濟助俄烏難民來台攻讀學位 烏克蘭學生感念：台灣讓我重燃希望

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中央社／ 花蓮縣24日電
慈濟大學。圖／慈濟大學提供
慈濟大學。圖／慈濟大學提供

烏俄戰爭爆發後，波蘭奧坡（Opole）市收容眾多烏克蘭戰爭難民慈濟基金會志工協助多場援助活動，也協助烏國學生就學，奧坡市長阿卡迪烏斯今天前來慈濟大學關懷烏國學生。

慈濟大學今天發布新聞資料指出，2022年烏俄戰爭爆發後，慈濟志工在奧坡市協助戰爭難民援助，慈大也推出難民學生扶助專案，陸續幫助20名烏克蘭學生來台就讀學位或短期華語課程。

奧坡市長阿卡迪烏斯（Arkadiusz Wiśniewski）今天率團來到台灣進行感恩之旅，安排慈濟大學參訪，關懷來台就學的烏克蘭學生，也承諾會繼續照顧收容在奧坡市的烏克蘭難民。

阿卡迪烏斯表示，起初還懷疑慈濟基金會是詐騙集團，好奇怎麼會有一群人出現在波蘭援助烏克蘭難民，深入了解才更深入認識慈濟，進而跟著慈濟基金會一起為難民募款，這次到訪就是要感謝慈濟的援助。

5名在慈濟大學就讀的烏克蘭學生，也趁這機會向奧坡市團隊分享來台就學的心得，學生們感謝奧坡市、慈濟基金會援助。

學生納迪亞（Nadia）說，來到慈濟大學參與志工活動，到國小教音樂、英文，學習當個手心向下的人。

學生克莉絲汀（Kristin）說，原本的生涯規劃都因戰爭改變，來到慈濟就學有著師長、同學的支持，讓他們可以繼續完成學業。

學生凱特琳娜（Kateryna）說，原本在中國念書學中文，戰爭開始後，中國停止核發學生居留證，學習被迫中斷，還好台灣讓她重新燃起希望，台灣人都很溫暖，教授們都很有耐心協助。

慈濟 戰爭 烏克蘭 難民 俄烏戰爭

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