半導體製程課堂找壽險業者演講 大學生轟：學店可悲

大學生通常會為了畢業後的出路感到困惑，因此許多學校都會邀請相關人士來演講，替學生解惑並分享業界生態，讓學生對於自己所學的可以有更多一層認識。不過，有一名電子系學生發文抱怨，請來的人出身背景以及從事的工作都與電子業無關，讓他大酸「這就是學店的可悲之處嗎？」

這名學生在Dcard發文寫道，自己是電機工程系的學生，照理來說會邀請相關行業的社會人士來演講，但日前課堂上請來演講的人卻是餐飲管理學系出身，目前從事的工作是壽險業，而當天的課程還是半導體製程，讓他忍不住吐嘈「以後私立科大還是不要有理工科系好了，我先繼續讀電子學了」。

貼文引起不少熱議，「都有人可以來演講外星人怎樣怎樣的了，這有什麼大不了的」、「大學的講座應該很少強迫參加的吧？大部分不是都會事先知道講者資訊嗎？」、「課堂直接變拉下線大會，笑死，該查教授了吧」、「建議把私立和落後國立的電機系廢掉」、「是不是找校友回來演講？或是系學會or班代找來的？這種金融業、保險業，想拉人都很樂意來」。

還有原PO同校學長分享經驗，「我會建議當考試仔洗上去，我自己比較糞，但至少在竹科有拿到系統廠offer，薪資就那樣。我資工同學洗到北科現在是我的兩倍，裡面還是很多好老師啦，只是讀書風氣普遍不怎麼樣。出來當個考試仔，努力拚一下都有四中雙科，加油了」。