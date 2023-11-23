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台大提供休學申請書特別標注「新生自取」 內行人曝3關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
台大提供休學申請書，還特別標注新生自取，引起網路討論。圖／翻攝路上觀察學院。
台大提供休學申請書，還特別標注新生自取，引起網路討論。圖／翻攝路上觀察學院

許多學生將台大視為第一志願，不過一名網友卻分享台大教務處的照片，只見櫃台上有一個紙盒，裡面放滿新生休學申請書。對此，有內行人透露3大主要原因：「應該是兵役問題」、「先去職場卡位」、「想去重考，辦休學還可以保留這邊的入學資格，考砸了還有地方唸」。

一名台大網友22日於臉書社團「路上觀察學院」分享學校照片，畫面中教務處櫃台上擺放一個紙盒，並標示「新生休學申請書，請自取」。原PO表示，「看來我們學校很清楚大一新生需要什麼，真貼心」。

貼文曝光後引發討論，不少網友幽默回應：「一條龍服務」、「就是結婚順便拿一張離婚協議書」、「而且還拿去不少了，你們學校到底幹了什麼？」、「投降輸一半，先休學就不用怕被退學了」、「笑死，我記得我碩一要辦新生報到的時候，系辦工讀生問我是不是要辦離校的」、「我考上學校只是想證明我是考的上的，但不代表我是想讀書的，就這樣，先走了」。

也有內行人點出原因：「應該是兵役問題」、「考上大學後先休學去當兵，很正常吧？」、「想去重考，辦休學還可以保留這邊的入學資格，考砸了還有地方唸」、「正常的啊，水土不服的都嘛準備轉科」、「學系真的覺得不適合，快點停損」、「先去職場卡位」、「有些人大學畢業後就上高考，會先去報到當公務員，之後再回來讀」、「不少人考上之後，需要打工或者想重考的，都可能選擇報到後休學，保留學籍到明年，這樣的學生也不是少數」。

台大 兵役 職場

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