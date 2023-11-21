黃牛魔爪伸進校園？清大宿舍信件曝光 研究所考生喊扯：這都要搶

「演唱會有黃牛就算了，怎麼連考研搶個宿舍也有黃牛」，一名女網友在Dcard曬出截圖分享，由於報考清華大學研究所，日前預訂校內清齋十樓會館，後來卻收到來信指出，網路上近來出現黃牛票販售情事，為維護住客權益，要求考生須在收到准考證後回信證明身分，引起網友們討論。

信件內容寫道，近期接獲相關人士通知，網路上有出現清齋十樓旅館黃牛票販售的情況，為維護住客權益，請1月31日至2月4日以考試名義入住的學生，在收到學校准考證後，須以附件照片方式回傳准考證資訊；若訂購兩間以上房間的學生，須回覆住房者准考證及姓名，訂單才會成立。

據清華大學113學年度碩士班考招時程，招生系所幾乎集中於2月初舉行筆試，不少外地考生會就近住宿，選擇校內宿舍清華會館與清齋十樓會館。實際上，清華會館與清齋十樓會館為校內招待所，供校內相關人士與學術交流使用，官方訂房網站也提醒，不可隨意轉售獲取營利，若隨意轉售經確認，則不再享有使用招待所之權利。

貼文一出，有考生留言表示同樣收到信件，網友們則是認為黃牛行徑實在太扯，大讚校方處理得宜，「推學校做法」、「連這個都要黃牛，到底是多可悲要靠這個賺」；同時網友也呼籲考生不要提供准考證，讓黃牛只能退訂，喊話不要助長黃牛歪風。