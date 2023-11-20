全國EMBA校際盃羽球賽 520好手同場競技

靜宜大學主辦的全國EMBA年度盛事「第11屆全國EMBA校際盃羽球賽」昨在靜宜若望保祿二世體育館點燃戰火，來自全國22校、26隊共520多名羽球選手齊聚競技，競技組、菁英組及卓越組分別由成功大學、嘉義大學及北科大奪冠；男雙及混雙由靜宜拿下雙冠王。各校透過校際交流傳承經驗並帶動羽球運動風氣。

「羽時聚靜、精銳勁出！」靜宜大學校長林思伶表示，靜宜由美國主顧修女會所創辦，修女留給我們最大的教育信念是「先愛我們的學生再教育他」，請所有選手先愛你的對手再進行比賽，這樣就能以球會友；在開心揮拍、球賽結束後友誼能永續，這是最珍貴的；EMBA非常注重團隊精神，輸贏雖然重要，但請注意安全，先愛自己再揮拍。

林思伶感謝熱情負責的靜宜EMBA所有校友、勁羽羽球社團、體育室同仁及辛苦的裁判們，大家團結一致、熱情付出促成了羽球全國賽；期待在靜宜夢想成真，創造美好回憶烙印在大家心中。

嶺東科技大學校長陳龍仁表示，EMBA的精神就是朝著目標永不放棄、持續努力，靜宜擁有好的場地及團隊，還有很多愛好羽球的師長，最適合朝向羽運繼續前進，謝謝靜宜EMBA給大家機會，以球會友。

歷屆全國EMBA校際盃全國賽，因場地受限大多採取預賽淘汰制，今年靜宜校方積極整合資源提供可容納16面羽球的優質競賽場地；並採取全面循環賽，敗部隊伍也能進入循環賽，與勝部區打一樣的場次。

靜宜大學EMBA在師長和學長姐努力下展現大團結，活動總幹事、靜宜EMBA 104級高階組潘柏翰，期待透過全國EMBA校際盃羽球賽，22校520名菁英齊聚在靜宜同場競技發揮團隊精神，透過比賽增進彼此間的情誼，並留下美好的回憶。

潘柏翰感謝靜宜師長及EMBA校友發揮團隊精神總動員，籌備過程出錢出力；尤其大會主任委員陳志修積極協助財務規劃，讓籌備委員會能順利執行各項工作。他強調，羽球是適合各種年齡的健康運動，邀請大家加入羽球行列！。

成功大學EMBA E115劉崇宏說，過去10年成大EMBA羽球隊，在全國EMBA校際賽屢屢展現卓越實力，並全勤參與每一屆比賽；最大收獲不僅是獲獎的榮耀，更是團隊凝聚的力量培養出領導力與合作精神，緊密聯繫各校深厚情誼。