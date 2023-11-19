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就學服役方案／學生：不想壓縮大學生活

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部配合國防部推動就學服役三＋一方案，大專校院近期多已推出就學期間服役彈性修業實施要點，但全國申請的役男寥寥可數。家長和學生認為，重點在於「不想服兵役」，自然更不想壓縮大學生活提早服役。

一名私立大學高層表示，私校近年學生少，巴不得學生延畢、多讀一、兩年。再者，學生申請後必須於該學年寒假或暑假入伍，展開一年期兵役，等同於大學求學經驗斷裂，返校還面臨銜接、學分超修等壓力，違反讀大學的慣性。

青民協理事長張育萌分析，選擇提早畢業的大學生不多，往往是為了到企業實習、出國等，才會選擇壓縮大學修業時間，但兵役是九十四年次後出生役男都改為一年，不影響往後競爭力，評估學生還是會選擇平穩過完四年大學生涯，再去服役。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉說，大學期間多想交換、實習、打工，三＋一帶來的超修學分對學生而言太累。

兵役 大學生 役男

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