義務役恢復 就學服役3+1方案僅46人申請

義務役恢復一年，教育部配合國防部推出就學服役三＋一方案，學生可於大學四年內修讀完課程並服役，方案適用於九十四年次後出生的役男，該批役男已於九月上大學。為此，各大學近期已研議就學期間服役彈性修業實施要點，放寬或取消一學期可修學分上限，但本報掌握，各校申請人數多掛零，全國僅四十六位役男申請。

經本報詢問，台師大、台大、政大均表示，尚未接獲學生申請，其中一校更透露，連半通詢問電話都沒接到。校內人士直言，早預料到幾乎不會有學生申請，大一新鮮人才剛上大學脫離束縛，再加上大學有太多好玩的事物，不會甘於先入伍當兵；且萬一兩岸局勢不穩，近年剛服完兵役者一定優先被徵召。

全教總文宣部主任羅德水則表示，很顯然是不切實際的政策，也可見學生仍在意大學生涯規畫，畢竟人不是機械，要考量的面向很多，教育部可說是操太多心，認為擬定方案對學生比較好，「問題學生就是不要，完全不受歡迎。」大學也深知效益不大，但還是得配合演出。

羅德水也說，擁有學習品質、未來順利就業，是大多數學生的期待，但近年來教育部缺乏政策主體性，也沒弄懂學生要什麼，往往為了解決一個問題，卻可能製造更多問題。

東吳大學副校長詹乾隆表示，學生剛入學都還在適應中，二年級以上也沒有適用方案的役男，應該要到下學期現象才會更明確。