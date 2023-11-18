大學住校補助 學團：先解決宿舍不足

教育部大專校院學生宿舍補助規畫明年二月上路，一般住宿生每學期補助五千元，弱勢生七千元，最終版本最快下周四行政院會討論核定。但都會區大專校院仍面臨宿舍不足的問題，學生團體表示，近年不少私立大學宿舍翻新卻也隨之漲價，住宿生補助只是讓價格回穩，呼籲教育部應提供足量且價格穩定的宿舍。

教育部高教司長朱俊彰表示，若校內一學期宿舍費用不到補助額度，則由教育部支付實際金額，屆時將會於住宿繳費單上直接扣減，粗估一年需廿八億元，嘉惠廿八萬名學生。

這也是繼行政院六月宣布減免私立大專院校生學雜費每人每年三萬五千元後，再度提出對大學生的補助方案。民眾黨質疑，民進黨為搶青年選票，今年推出所謂「青年政策」的預算已逾九百億元。

民眾黨立院黨團幹事長張其祿表示，財源基礎是否穩定，接任者是否認帳，政府要說清楚，否則就是政策買票，「現在政府請客，未來政府埋單」。

青民協理事長張育萌則說，近年不少老宿舍整修翻新，但也讓費用上漲，價格直追校外租屋。住宿生補助雖減輕學生負擔，但多是填補漲價幅度，建議教育部仍應穩定宿舍價格。台學聯副秘書長黃亭偉也說，部分學校宿舍仍不足，學校多是向民間承租，但因不受學校完整規範，不時發生權益糾紛。

根據教育部提供各校學生實際住宿比率，清大、成大、輔大約四成多，東吳大學則是三成。

輔大副校長王英洲表示，校內宿舍現行約提供四千二百床，但若要符合學生需求至少需七千至八千床。