慨捐政大千萬美元 魏明光：黃昏時光 為台灣做一點事

政大昨舉辦「政大魏明光卓越發展基金會」簽約儀式，由校長李蔡彥與新聞系校友魏明光簽約。政大獲捐一千萬美元、相當於三點二億台幣成立卓越發展基金，創下政大近十年來個人捐款最高額度。捐贈人魏明光表示，「在黃昏時光，為台灣做一點事。」基金用途盼比照美國普立茲獎在台設置傑出新聞傳播獎，為台灣盡一份心。

政大新聞系廿九屆校友魏明光，畢業後赴美深造，就讀密蘇里大學新聞學院期間為籌措生活費，在中餐館工作，因緣際會下於費城開中餐館並投身房地產業，在美國打造中餐帝國。

年近八旬的魏明光說，於政大畢業已逾半世紀，年紀愈大，思鄉之情愈濃厚，基於對家鄉的熱愛，去年寫信予政大，首度表明回饋母校的心願。

據了解，當年魏明光曾受政大教授邀請返台到報社任職。魏明光說，當時已進入華盛頓律師事務所工作，本欲工作一段時間賺點錢再回台，但後來一再延遲，也和新聞業失之交臂，但支持新聞業仍是人生志業。

魏明光說，和同窗的書信往來中，常討論到台灣媒體環境不佳，深感要於現行的新聞環境恪守素養又能創新，實屬不易。為此，捐款除設置全校性獎學金，也盼設立傑出新聞傳播專業獎、貢獻獎，鼓勵新聞從業人員改善報導，藉此增進責任心和使命。設置卓越發展基金只是開始，期許為政大傳播學院注入能量，進而改善媒體環境。

魏明光同窗、教育部前部長鄭瑞城表示，魏明光非常重情義，當年赴美求學，一名留學生曾請魏明光吃一頓豬排漢堡。魏明光至今仍盼找到這位學長當面致謝，可說一頓豬排漢堡念了一輩子。

鄭瑞城也形容，魏明光氣度大，要求十五年內花完捐贈款，除回應社會對大學的提拔，也欲處理新聞報導淺碟化的痛腳，和台灣現下需求相呼應，是捐款最特別的意義。

李蔡彥表示，優秀學生獎學金定義多元，包括鼓勵學生投身公益、產業實習或擔任國際志工；再者，將成立新聞傳播講座，引入國內外實務經驗人才，希望獎學金最快能於下學年度運作，在魏明光的資助下，預計傑出新聞傳播獎獎金較可觀。

魏明光則說，傑出新聞傳播獎會和現有獎項不一樣，會再請教業界、學界後定案。