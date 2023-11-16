聽新聞
test
0:00 / 0:00

慨捐政大千萬美元 魏明光：黃昏時光 為台灣做一點事

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
政大新聞系校友魏明光（右）在美經商有成，捐贈母校千萬美元，政大校長李蔡彥（左）昨天代表和魏明光簽約。記者胡經周／攝影
政大新聞系校友魏明光（右）在美經商有成，捐贈母校千萬美元，政大校長李蔡彥（左）昨天代表和魏明光簽約。記者胡經周／攝影

政大昨舉辦「政大魏明光卓越發展基金會」簽約儀式，由校長李蔡彥與新聞系校友魏明光簽約。政大獲捐一千萬美元、相當於三點二億台幣成立卓越發展基金，創下政大近十年來個人捐款最高額度。捐贈人魏明光表示，「在黃昏時光，為台灣做一點事。」基金用途盼比照美國普立茲獎在台設置傑出新聞傳播獎，為台灣盡一份心。

政大新聞系廿九屆校友魏明光，畢業後赴美深造，就讀密蘇里大學新聞學院期間為籌措生活費，在中餐館工作，因緣際會下於費城開中餐館並投身房地產業，在美國打造中餐帝國。

年近八旬的魏明光說，於政大畢業已逾半世紀，年紀愈大，思鄉之情愈濃厚，基於對家鄉的熱愛，去年寫信予政大，首度表明回饋母校的心願。

據了解，當年魏明光曾受政大教授邀請返台到報社任職。魏明光說，當時已進入華盛頓律師事務所工作，本欲工作一段時間賺點錢再回台，但後來一再延遲，也和新聞業失之交臂，但支持新聞業仍是人生志業。

魏明光說，和同窗的書信往來中，常討論到台灣媒體環境不佳，深感要於現行的新聞環境恪守素養又能創新，實屬不易。為此，捐款除設置全校性獎學金，也盼設立傑出新聞傳播專業獎、貢獻獎，鼓勵新聞從業人員改善報導，藉此增進責任心和使命。設置卓越發展基金只是開始，期許為政大傳播學院注入能量，進而改善媒體環境。

魏明光同窗、教育部前部長鄭瑞城表示，魏明光非常重情義，當年赴美求學，一名留學生曾請魏明光吃一頓豬排漢堡。魏明光至今仍盼找到這位學長當面致謝，可說一頓豬排漢堡念了一輩子。

鄭瑞城也形容，魏明光氣度大，要求十五年內花完捐贈款，除回應社會對大學的提拔，也欲處理新聞報導淺碟化的痛腳，和台灣現下需求相呼應，是捐款最特別的意義。

李蔡彥表示，優秀學生獎學金定義多元，包括鼓勵學生投身公益、產業實習或擔任國際志工；再者，將成立新聞傳播講座，引入國內外實務經驗人才，希望獎學金最快能於下學年度運作，在魏明光的資助下，預計傑出新聞傳播獎獎金較可觀。

魏明光則說，傑出新聞傳播獎會和現有獎項不一樣，會再請教業界、學界後定案。

政大 捐款

延伸閱讀

慨捐千萬美金積蓄 政大校友魏明光：為台灣再做一點事

UBA／外籍生浪潮持續延燒 健行、世新想靠本土定勝負

UBA／4外籍生成政大4連霸後盾 陳子威：基本2人在場上

政大在美校友豪捐3.2億台幣 盼創台灣「普立茲獎」

相關新聞

學生控校方關門阻擋部落陳情 台大：自救會未事先申請

還我馬遠布農族祖先遺骸自救會今（11/15）赴台大陳情，指1960年台大醫學院體質人類學研究團隊，稱學術需要，卻於花蓮縣...

大學生看不懂論文！台教授沒罵反「溫柔回應」 陸生第一次聽超感動

近期一間大學教授交代期末報告，大學生直言看不懂論文，教授非但沒當場不耐煩，甚至回應「你看不懂才是正常的」，讓一旁的大陸交換生同學聽了

新竹放話收回校地 台大：NTU TECH會如期推動

國立台灣大學竹北校地近20年來僅興建一棟樓，遭地方質疑校地位處精華地段，卻長年未善用。今新竹縣長楊文科也下重話，若台大沒...

慨捐千萬美金積蓄 政大校友魏明光：為台灣再做一點事

國立政治大學今天舉辦「政大魏明光卓越發展基金」簽約儀式，由校長李蔡彥代表政大，與新聞系校友魏明光簽約。政大獲捐1000...

中原大學醫工系副教授王明誠因病住院 學生一舉動暖心

中原大學醫工系副教授53歲王明誠今年因病住院，由於平時獨居且生病無法自理，實驗室學生李東錦和許家瑋自願全天候陪伴，把老師...

慨捐政大千萬美元 魏明光：黃昏時光 為台灣做一點事

政大昨舉辦「政大魏明光卓越發展基金會」簽約儀式，由校長李蔡彥與新聞系校友魏明光簽約。政大獲捐一千萬美元、相當於三點二億台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。